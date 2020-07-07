Цена вопроса — полмиллиарда: кабмин начал переговоры с МВФ

Следующая программа будет основываться на поддержке экономики, укреплении правового государства и антикоррупционных мерах.

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Премьер-министр Молдовы Ион Кику провел во вторник первый раунд переговоров с миссией Международного валютного фонда. В заседании принял участие и глава Национального банка Молдовы Октавиан Армашу, передает пресс-служба правительство.

"Финансовая поддержка МВФ крайне важна для Молдовы, чья экономика пострадала от пандемии. Мы готовы обсудить и выполнить те несколько пунктов, которые предусмотрены соглашением о финансировании", - сообщил Кику.

Далее, в течении двух недель продолжатся переговоры с миссией МВФ по трехлетней программе. Она будет основываться на поддержке экономики, укреплении правового государства и антикоррупционных мерах.

Общий объем финансовой помощи составит порядка 550 миллионов долларов. Большая часть этих средств будет использована для поддержки бюджета, а остальная — на пополнение валютных резервов.

Стороны также обсудили нестабильную политическую ситуацию в республике, которая представляет единственную и серьезную опасность при выполнении обязательств, предусмотренных планом.

Предыдущее трехлетнее соглашение между Молдовой и МВФ было заключено в 2016 году. Общая сумма программы, вместе с последним траншем, составляла 178 миллионов долларов. Она была успешно завершена молдавскими властями.

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