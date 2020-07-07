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Курс валют на среду: доллар наступает, евро отступает

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200707/30852546/kurs-na-sredu-dollar-nastupaet-evro-otstupaet.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 8 июля.

Международный валютный фонд
© REUTERS / YURI GRIPAS
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Таким образом, доллар США несущественно подорожает и установится на отметке в 17.3188 лея.

Евро, в свою очередь, несущественно подешевеет — на 2 бана — и будет торговаться по 19.5304 лея.

Украинская гривна несколько "похудеет" и достигнет уровня 0.6434 лея.

Румынский лей подешевеет до соотношения один к 4.0429 молдавского лея.

Российский рубль будет стоить 0,2408 в перерасчете на валюту РМ.

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