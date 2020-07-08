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Орошение, IRIGARE

В Приднестровье продумали, как в 2021 году избежать потерь урожая

© Sputnik / Фред Гринберг
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200708/30852222/v-pridnestrove-produmali-kak-v-2021-godu-izbezhat-poter-urozhaya.html

Нынешнее положение дел в сельском хозяйстве и перспективы его развития обсудили на заседании Координационного совета.

ТИРАСПОЛЬ, 8 июл – Sputnik. Ситуация в сельском хозяйстве Приднестровья складывается крайне сложная, избежать в дальнейшем колоссальных потерь позволит развитие мелиоративного комплекса. Такое мнение высказали представители Минсельхозприроды на заседании Координационного совета.

"Продолжительная засуха требует корректировки технологий и подходов в ведении хозяйственной деятельности", - отметил глава исполнительной власти Александр Мартынов.

Пшеница
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Реконструкция оросительных систем –один из ключевых проектов по поддержке приднестровских производителей сельхозпродукции в условиях неблагоприятных погодных условий, действия режима ЧП и карантина. В планах на текущий год – восстановление двух насосных станций в селах Ташлык и Чобручи. В Фонде капвложений (ФКВ) предусмотрено на эти цели семь миллионов приднестровских рублей (это почти эквивалентно сумме в молдавских леях).

"Еще неделю назад в Минсельхозприроды на рассмотрении было 52 заявки на полив, за текущую неделю подали еще 12 заявок", - подчеркнул глава ведомства Ефимий Коваль.

Как сообщили в правительственной пресс-службе, на заседании приняли решение о включении в программу ФКВ значительной суммы на развитие мелиорации в среднесрочной перспективе. Профильные министерства во взаимодействии с сельхозпроизводителями разработают бизнес-план на сумму в 30 миллионов рублей.

В этом документе должен будет прописан инвестиционный бюджет, прирост количества орошаемых земель, а также объемов сельхозпродукции, рост занятости, увеличение выручки от продажи сельхозпродукции, сколько это даст валюты, налоговых отчислений.

"Все это в горизонте 3-5 лет. Как итог – расчет возврата этих средств. Нужно понимать, что вкладывая сегодня деньги в мелиорацию, завтра их мы получим обратно в виде дополнительных налогов и усиления продовольственной безопасности", - пояснил Мартынов.

Расчеты предстоит произвести в месячный срок, чтобы при подготовке проекта бюджета на следующий год, все позиции были обоснованы.

Согласно последним данным, площадь погибших посевов в этом году составила 64,4 тысяч га, поврежденных – 36,5 тысяч га.

На данный момент убрано 4,8 тысяч га зерновых и зернобобовых культур, в том числе 4 тысячи га озимой пшеницы. Намолочено 8,8 тысяч тонн зерна, тогда как в 2019 году эта цифра составляла почти 75 тысяч тонн.

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Теги:
мелиорация, неурожай, урожай, Приднестровье


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