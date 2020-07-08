Европейский синдром Молдовы: сбылись ли "голубые надежды" еврооптимистов

Что изменилось в республике с момента подписания Соглашения об ассоциации, а также перспективы Молдовы в отношениях с Евросоюзом, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Молдова отметила четырехлетие с момента вступления в силу Соглашения об ассоциации с ЕС. Не юбилей, но дата значимая с точки зрения некоторых политиков проевропейского вектора, их обещаний о лучшей жизни "под крылом" большого соседа. Что изменилось за эти годы, разбирался обозреватель Sputnik.

К годовщине подписания Соглашения об ассоциации вспомним, что оно из себя представляет. Этот документ направлен на углубление политических и экономических отношений между Евросоюзом и Молдовой. Кроме того,он создал Зону свободной и всеобъемлющей торговли.

В рамках этого Соглашения власти республики взяли на себя обязательства провести реформы в ключевых областях, среди которых демократия, эффективное управление, верховенство права, права человека, внешняя политика и политика безопасности, торговля, экономическое развитие и так далее.

Повестка европейской интеграции республики продолжает реализовываться, считает Глава министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Олег Цуля. Такое мнение он высказал по случаю четырехлетия с момента вступления в силу Соглашения об ассоциации.

"Мы достигли прогресса в гармонизации законодательства – порядка 360 документов ЕС были полностью перенесены в национальное законодательство, другие 130 – частично. Порядка 65-66% экспорта в зависимости от года ориентированы на рынок этого сообщества", - сказал Цуля.

По его словам, довольно большая часть граждан Молдовы – порядка 2,3 миллиона - воспользовалась безвизовым режимом с ЕС.

"В первой половине этого года нам удалось сохранить, конечно, с учетом ситуации с пандемией, определенную динамику в реализации соглашения. В секторальных областях были покрыты некоторые задолженности – примерно 40. Больше всего это коснулось следующих вопросов – транспорт, защита окружающей среды, технических барьеров в области торговли, санитарные и фитосанитарные меры", - отметил министр.

Отношения Молдовы и ЕС через розовые очки?

На протяжении долгих лет адепты евроинтеграции Молдовы уверяли, что Соглашение об ассоциации сродни золотым горам и рецепту от всех экономических проблем страны. Однако экономику республики кардинальные изменения с учетом оформленных отношений с ЕС обошли стороной. Такого мнения придерживается экономист Виорел Гырбу. По его словам, основное преимущество подписания договора – это, конечно, выход страны на новые рынки.

"Однако тут есть проблемы. Во-первых, экспорт и производство Молдовы не выросли серьезно с 2014 года, то есть с момента подписания соглашения. Каких-то кардинальных изменений в экономике страны нет. Кто в этом виноват – нужно разбираться. Разумеется, виновато и правительство, которое не выполнило обязательства до конца, поэтому мы не используем до конца потенциал этого соглашения", - сказал Гырбу.

С другой стороны, как отметил эксперт, рынки Евросоюза переполнены. "Там давно нет места ни для кого. Тем более для молдавской продукции", - пояснил экономист.

По мнению некоторых экспертов, Соглашение об ассоциации сказалось не столько на экспорте республики, сколько на повышении стандартов производства, а это позволяет отправлять товары на какие-то другие рынки нежели на европейский.

"Кардинальных изменений в экономике Молдовы я не вижу после подписания Соглашения, но это не значит, что этот договор никак не повлиял на развитие экономики республики. К примеру, оно сказалось на развитии автомобильной отрасли. С 2014 года инвестиции в эту область увеличились, и наш экспорт тоже вырос. По сравнению со всей экономикой этот результат не очень серьезен. Вина в этом не только в самом Соглашении, но и властей, не выполнивших обязательства, которые они на себя взяли", - отметил эксперт.

По его словам, потенциал соглашения с Евросоюзом нужно использовать, чтобы получить дивиденды.

Перспективы Молдовы на вступление в ЕС

Молдова находится в непосредственной близости от границ Евросоюза, следовательно, заключение какого-либо договора между двумя сторонами было неизбежно. Другое дело, что документ об ассоциации, который был подписан, стал далеко не лучшим вариантом такого соглашения о сотрудничестве, заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований (Москва) Владимир Брутер.

"С экономической точки зрения – оно слабое и не позволяет решить главную задачу – продвигать Молдове свои товары и, возможно, в каком-то виде услуги на рынок ЕС. Европейский рынок для Молдовы остается труднодостижимым. Потому что молдавский производитель не обладает достаточными возможностями для продвижения своих товаров, уже не говорю о том, что внутренняя торговля в ЕС достаточно сильно зарегулирована", - сказал Брутер.

По мнению эксперта, ситуация сохранится такой еще достаточно долго.

"С большим скепсисом можно предположить, что Беларусь, Украину и Молдову кто-то в ближайшее время примет в ЕС. Поэтому ситуация в целом сохранится. А положительным это не является, отрицательным тоже. Главное изменение – возможность безвизового въезда в Европу", - считает политолог.

Президент Молдовы Игорь Додон в одном из своих интервью заявил, что республика в ближайшие 10-15 лет не станет членом Европейского союза, как и любого другого объединения.

"Не думаю, что мы станем членами ЕС в ближайшие 10-15 лет. Мы не будем членами ни одного объединения ни на Западе, ни на Востоке. У Молдовы должны быть хорошие отношения и с одними, и с другими", - отметил глава государства.

По его словам, Соглашение об ассоциации с ЕС нужно республике для того, чтобы провести реформы и повысить качество жизни.

"Но это не значит, что мы станем членами ЕС. У Европейского союза свои проблемы. Есть страны, которые годами стоят с четкой перспективой вступления в Евросоюз, но до сих пор не присоединились. В условиях этой пандемии мы увидели определенные вещи, которые как бы создали проблемы в функционировании ЕС", - сказал глава государства.

Молдова в июне 2014 года подписала с ЕС Соглашение об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли, а в силу оно вступило 1 июля 2016 года.

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