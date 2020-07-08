Есть повод для оптимизма: "борщовый набор" гражданам Молдовы аграрии обеспечат

Несмотря на весеннюю засуху и последовавшие подтопления сельхозугодий после летних наводнений, есть повод утверждать, что на урожае корнеплодов и зелени, используемых в бытовой кулинарии, все это не отразится.

КИШИНЕВ, 8 июл - Sputnik. В этом году республика не останется без моркови, картофеля, лука и свеклы, несмотря на сюрпризы погоды, преследовавшие аграриев на протяжение нескольких месяцев и отразившиеся на урожае озимых, черешни, вишни и абрикосов.

Дело в том, что обилие осадков создало для выращивания корнеплодов и травянистых растений весьма благоприятные условия. И прогноз до сбора урожая также остается весьма оптимистичным - в искусственных и натуральных водоемах страны скопилось достаточно влаги для искусственного полива угодий.

О росте площадей под посев корнеплодов различных сортов в республике говорит статистика закупки семенного материала молдавскими аграриями весной нынешнего года. В среднем, эти объемы выросли на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Поводом для увеличения площадей под посев картофеля стала его нехватка на внутреннем рынке страны осенью прошлого года. Молдавские производители смогли обеспечить лишь до 60 процентов от внутренних нужд страны, остальные партии импортировались из Румынии, Беларуси, Украины и Польши.

В ряде случаев картофель на таможенных КПП возвращали обратно, поскольку, тот не соответствовали необходимым фито-санитарным нормам.

В минувшие несколько лет в отрасли производства картофеля сложилась тяжелая ситуация, связанная с постоянным сокращением площадей под посадку этой культуры в республике. Смену приоритетов молдавские сельхозпроизводители начали в середине "нулевых", однако эффект от таких решений ощущается сейчас.

К 2019 году площади, занятые картофелем в республике, сократились до 19 тысяч гектаров. Ситуация привела к росту цен в минувшем году до 9-10 леев за килограмм.

Сегодня многие аграрии сходятся во мнении, что, при сохранении благоприятных погодных условий, страна сможет покрыть до 80 процентов необходимости внутреннего рынка по этому виду корнеплодов. Более того, стабильными до глубокой осени 2020-го могут остаться и цены на основные овощи "супового" и борщового" наборов - морковь, свеклу, репчатый лук.

Сегодня при открытии плодоовощных рынков в республике после снятия режима чрезвычайного положения все вышеперечисленные овощи можно приобрести на 1-3 лея дешевле, чем в супермаркетах или специализированных киосках, которые есть на улицах каждого из крупных городов республики.

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