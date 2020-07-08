Параметры новой программы сотрудничества: диалог Додона с представителями МВФ

Эксперты миссии МВФ уже провели первые онлайн-консультации с правительством и Нацбанком Молдовы. Обсуждение продолжается.

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон рассмотрел с главой мониторинговой миссии МВФ в стране Рубеном Атояном и постоянным представителем Фонда в нашей стране Владимиром Тулиным вопросы, касающиеся сотрудничества республики с этим международным финансовым институтом. Беседа прошла в онлайн формате.

"В частности, говорили о ключевых социально-экономических проблемах страны, о завершении реформы финансового и банковского сектора, сохранении независимого статуса Национального банка Молдовы, о бюджетной и налоговой политике, энергетике, о борьбе с коррупцией и укреплении правового государства", - написал Додон на своей странице в Facebook.

По его словам, отдельно стороны обсудили перспективы разработки и подписания новой программы сотрудничества между Молдовой и МВФ на ближайшие годы на сумму 550 миллионов долларов США.

"Так, уже в сентябре нынешнего года планируется соответствующее заседание Совета директоров МВФ", - сообщил Додон.

Глава государства отметил, что миссия МВФ уже провела первые онлайн-консультации с правительством и Нацбанком Молдовы.

"Работа продолжается, поэтому сегодня мы договорились о проведении еще одного раунда переговоров по завершении июльской миссии", - отметил президент.

Накануне молдавский премьер Ион Кику провел первый раунд переговоров с миссией Международного валютного фонда.

Предыдущее трехлетнее соглашение между Молдовой и МВФ было заключено в 2016 году. Общая сумма программы, вместе с последним траншем, составляла 178 миллионов долларов. Она была успешно завершена молдавскими властями.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova