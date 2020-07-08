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Макрофинансовая помощь от ЕС: Молдова может получить 100 миллионов евро

© CC0 / Pixabay / stevepb
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200708/30866260/makrofinansovaya-pomosch-ot-es-moldova-mozhet-poluchit-100-millionov-evro.html

Заем, как ожидается, предоставят двумя равными траншами. Эти средства пойдут на поддержку Молдовы в сложивишейся экономической ситуации.

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Члены правительства Молдовы утвердили проект, одобряющий начало переговоров между республикой и Евросоюзом о микрофинансовой помощи в 100 миллионов евро. Решение принято за заседании кабинета министров в среду.

Предполагается, что заем предоставят стране двумя траншами. Деньги пойдут на поддержку Молдовы в нынешней экономической ситуации.

"Выделение первого транша обусловлено подписанием Меморандума о взаимопонимании, а второй транш будет зависеть от прогресса в реализации положений договора. Для выделения второго транша предусмотрено шесть условий", - заявил вице-премьер, глава Минфина Сергей Пушкуца.

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© Sputnik / Yana Zaharova
Депутат высказался о кредите от ЕС и поставленных условиях
По его словам, продолжительность предоставления кредита – максимум 12 месяцев, а срок погашения составит 15 лет.

"Возврат кредита будет произведен одним траншем. Процентная ставка по каждому кредиту зависит от стоимости, по которой Европейская комиссия будет занимать деньги на международном финансовом рынке", - пояснил Пушкуца.

Он рассказал, что цель выделяемой Евросоюзом макрофинансовой помощи – решить проблемы внешнего финансирования Молдова и потребностей бюджета.

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