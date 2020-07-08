23:49 08 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.53
  • USD17.32
  • RUB0.24
  • RON4.04
  • UAH0.64
Поиск
Молдавские леи, архивное фото.

Лей проявляет напористость - точный курс валют в Молдове на четверг

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
Получить короткую ссылку
93 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200708/30867057/ley-proyavlyaet-naporistost-tochnyy-kurs-valyut-v-moldove-na-chetverg.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 8 июл - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 9 июля.

Национальное платежное средство укрепится по отношению практически ко всем конкурентам.

Таким образом, доллар США несущественно подешевеет и установится на отметке в 17,26 лея. Евро, в свою очередь, уступит немногим больше — на 6 банов — и будет торговаться по 19,47 лея.

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процента. В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" прибавил 50 с лишним банов, а евро - 30 банов. 

В Молдове к 30-летию государственного флага выпустили новую 10-леевую монету.
© Photo : Banca Națională a Moldovei
В Молдове выпустят в оборот особую юбилейную монету

Февраль оба "иностранца" также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов. Что касается весны, то в марте "зеленый" подорожал на примерно 40 банов, а евро - примерно на 67 банов.

В начале апреля "тяжеловесы" хоть и продолжили напирать, но под занавес месяца сдали позиции - доллар опустился на 32 бана, а евро финишировал с минусом более чем в 50 банов.

В мае доллар ушел в минус больше, чем на 20 банов, а евро практически не изменился в цене. В июне "американец" сдал порядка 40 банов, а "европеец" - 16 банов.

Украинская гривна несколько "похудеет" и достигнет уровня 0,63 лея. Румынский лей подешевеет до соотношения один к 4,02 молдавского лея. Сохранит стабильность лишь российский рубль - его курс возрастет до 0,242.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Пускай маска весит два с половиной килограмма, зато она - из чистого золота
Экзотические цены: в Молдове цитрусовые стали почти на вес золота
Золотые дороги Молдовы: сколько денег уйдет на их строительство в 2020-м
Курс на вторник: доллар и евро наступают на лей
Курс валют на среду: доллар наступает, евро отступает
Теги:
Нацбанк, Молдова, обмен, валюта, курс


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Музеи Московского Кремля заработали - фото
Rail Baltica: как умирает любимый проект НАТО и Европейского союза.
Rail Baltica: как умирает любимый проект НАТО и Европейского союза
Рост экспорта вин в 2019 г. по сравнению с 2018 г.
Экспорт молдавских вин: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться