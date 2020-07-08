Лей проявляет напористость - точный курс валют в Молдове на четверг

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 8 июл - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 9 июля.

Национальное платежное средство укрепится по отношению практически ко всем конкурентам.

Таким образом, доллар США несущественно подешевеет и установится на отметке в 17,26 лея. Евро, в свою очередь, уступит немногим больше — на 6 банов — и будет торговаться по 19,47 лея.

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процента. В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" прибавил 50 с лишним банов, а евро - 30 банов.

Февраль оба "иностранца" также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов. Что касается весны, то в марте "зеленый" подорожал на примерно 40 банов, а евро - примерно на 67 банов.

В начале апреля "тяжеловесы" хоть и продолжили напирать, но под занавес месяца сдали позиции - доллар опустился на 32 бана, а евро финишировал с минусом более чем в 50 банов.

В мае доллар ушел в минус больше, чем на 20 банов, а евро практически не изменился в цене. В июне "американец" сдал порядка 40 банов, а "европеец" - 16 банов.

Украинская гривна несколько "похудеет" и достигнет уровня 0,63 лея. Румынский лей подешевеет до соотношения один к 4,02 молдавского лея. Сохранит стабильность лишь российский рубль - его курс возрастет до 0,242.

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