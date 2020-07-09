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Проделки евро и доллара: курс валют на ближайшие дни

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200709/30879530/prodelki-evro-euro-dollar-kurs-valyut-na-blizhayshie-dni.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 9 июл – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 10 июля и выходные.

Большинство основных игроков несколько сдадут позиции по отношению к молдавскому "льву". К примеру, евро просядет на 1 бан и разместится на отметке в 19,4633 лея. Доллар же уступит 7 банов и будет торговаться по 17,1929 лея.

Владимир Головатюк.
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За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процента. В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" прибавил 50 с лишним банов, а евро - 30 банов. Февраль оба "иностранца" также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов. Что касается весны, то в марте "зеленый" подорожал на примерно 40 банов, а евро - примерно на 67 банов. В начале апреля "тяжеловесы" хоть и продолжили напирать, но под занавес месяца сдали позиции - доллар опустился на 32 бана, а евро финишировал с минусом более чем в 50 банов. В мае доллар ушел в минус больше, чем на 20 банов, а евро практически не изменился в цене. В июне "американец" сдал порядка 40 банов, а "европеец" - 16 банов.

Что касается остальных валют, то 10-12 июля в небольшом минусе окажется украинская гривна, которая подешевеет до 0,6382 лея, а румынский лей сдаст позиции до 4,0207 в пересчете на нацвалюту. Российский рубль будет в незначительном плюсе - до 0,2429 лея.

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