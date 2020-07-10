Изменения, которые могут произойти в магазинах: что в планах у власти Молдовы

Глава государства рассказал, каким способом власти намерены поддержать местных производителей - Додон надеется, что законопроект, который облегчит положение бизнеса, парламент поддержит в ближайшее время.

КИШИНЕВ, 10 июл – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон надеется, что в ближайшее время парламент утвердит инициативу, которая предусматривает обязательное наличие в магазинах минимум 50% товаров местного производства. Об этом глава республики заявил в пятницу в рамках передачи "Президент отвечает".

"Нужно ввести определенные ограничения тарифные или не тарифные на импорт, чтобы иностранная продукция была дороже. Мы должны дать возможность местным производителям продавать напрямую. Поэтому я настаивал и надеюсь, что в ближайшее время парламент утвердит законопроект, который предусматривает, что в магазинах в обязательном порядке должно быть минимум 50% продукции местного производства", - сказал Додон.

По его словам, крупные иностранные торговые сети, которые представлены на рынке республики, уже согласились с этой концепцией.

Местные производители неоднократно обращали внимание руководства страны на то, что отечественным товарам трудно попасть в супермаркеты.

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