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Здание Еврокомиссии.

Еврокомиссия одобрила предоставление 30 миллионов евро Молдове

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200710/30885952/evrokomissiya-odobrila-vyplatu-v-30-millionov-evro-moldove.html

Выплата будет состоять на одну треть из грантов, остальное - долгосрочные займы с низкой процентной ставкой.

КИШИНЕВ, 10 июл - Sputnik. Еврокомиссия приняла в пятницу решение выделить Молдове 30 миллионов евро в рамках программы макрофинансовой помощи (МФП), сообщила пресс-служба представительства ЕС в столице республики.   

"Сегодня ЕС утвердил выплату еще 30 млн евро в качестве финансовой поддержки, чтобы помочь Молдове противостоять экономическому шоку, вызванному пандемией", - приводит источник слова комиссара Европейского Союза по экономике Паоло Джентилони.

Это второй и завершающий транш в рамках текущей программы МФП - после 30 миллионов евро, предоставленных в октябре 2019 года.

Международный валютный фонд
© REUTERS / YURI GRIPAS
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В представительстве ЕС сообщили, что выплата будет состоять из 10 млн евро в виде грантов и 20 млн евро в виде долгосрочных займов с низкой процентной ставкой.

Средства в рамках МФП предоставляются в зависимости от ощутимого прогресса в реализации рекомендаций МВФ. В марте 2020 года Молдова успешно завершила шестой и финальный обзор трехлетней программы сотрудничества с Фондом по линии механизма расширенного кредитования и механизма расширенного финансирования.

В среду кабинет министров одобрил начало переговоров между республикой и Евросоюзом о микрофинансовой помощи в 100 миллионов евро.

Ожидается, что заем поступит в страну двумя траншами. Деньги пойдут на поддержку Молдовы в нынешней экономической ситуации.

Период предоставления кредита – максимум 12 месяцев, а срок погашения составит 15 лет.

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