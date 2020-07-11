Невзгоды отечественных производителей: подорожает ли в этом году молдавская мука

Продолжительная засуха и весенние заморозки нанесли значительный урон сельскому хозяйству Молдовы. Согласно прогнозам, в 2020 году средняя урожайность пшеницы составит две тонны с гектара. Покроет ли данный объем продовольственные потребности страны?

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. На молдавских полях в разгаре уборка пшеницы. Согласно официальным прогнозам властей, в этом году урожай данной культуры составит около 600 тысяч тонн, что почти в два раза меньше, чем в прошлом сезоне.

В 2019 году в Молдове собрали 1,13 миллионов тонн пшеницы. Таким образом, средняя урожайность этой зерновой культуры составила 3,3 тонны с гектара. В этом сезоне с каждого гектара соберут всего две тонны.

Значит ли это, что страну ждет подорожание муки и хлебобулочных изделий? Однозначного ответа нет, ведь формирование цен зависит не только от ситуации в Молдове, но и от ценовой динамики и объемов урожая на региональном и мировом рынках.

Несомненно одно – в том случае, если прогнозы властей оправдаются, и общий урожай пшеницы составит 600 тысяч тонн, продовольственная безопасность страны будет обеспечена. Для покрытия внутренних потребностей республики необходимо примерно 350 тысяч тонн пшеницы, из которых 90 тысяч тонн – это посевной материал, который понадобится фермерам осенью. Однако, в данном случае останется меньше пшеницы на экспорт.

Это подтвердил министр сельского хозяйства Ион Пержу в эфире программы на Sputnik Молдова.

"Если наши ожидания оправдаются, и мы сможем собрать 600 тысяч тонн пшеницы, то угроз для продовольственной безопасности нет. Да, останется меньше пшеницы на экспорт, но самое главное – это то, что мы покроем потребности внутри страны. Соответственно, для роста цен на муку и хлебобулочные изделия оснований нет", – заявил Ион Пержу.

В эти дни министр побывал в Сынджерейском и Флорештском районах, чтобы проверить, как проводится сбор урожая зерновых культур первой группы. Также он обсудил с фермерами последствия продолжительной засухи для посевных площадей страны.

Сельхозпроизводители рассказали о том, что эффекты гидрологической засухи видны в каждом поле. По их прогнозам, объем урожая 2020 года будет в два раза меньше, чем в предыдущем сезоне.

Обильные дожди, прошедшие в мае по всей территории республики, частично исправили ситуацию. Фермеры из данных районов надеются на то, что средний урожай пшеницы составит 3,5-4 тонны с гектара, а ячменя – около 2 тонн с гектара.

Ион Пержу проинспектировал и несколько полей, засеянных тритикале (гибрид пшеницы и ржи). Эта культура оказалась более устойчивой к засухе – согласно прогнозам Минсельхоза ее урожай составит около 3-4 тонн с гектара.

"На прошлой неделе я посетил несколько населенных пунктов в Бессарабском районе. На юге Молдовы в результате засухи пострадали около 80% посевных площадей – здесь урожай будет намного скромнее, чем в прошлом году. На севере страны дела обстоят намного лучше. По нашим оценкам, средний урожай пшеницы по республике в этом году составит около двух тонн с гектара", – заявил министр.

Стоить отметить, что согласно данным Минсельхоза, в сезоне 2019-2020 озимыми культурами были засеяны около 400 тысяч гектаров. Засуха и весенние заморозки нанесли урон около 215 тысячам гектаров полей. На севере Молдовы в результате капризов погоды пострадали примерно 25% посевов, в центральном регионе – до 60%, а на юге данный показатель достиг 80%.

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