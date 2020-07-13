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Россия поддержит молдавский экспорт, а также возобновит переговоры по кредиту

© Sputnik / Алексей Куденко
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200713/30913000/rossiya-podderzhit-moldavskiy-eksport-a-takzhe-vozobnovit-peregovory-po-kreditu.html

С послом Российской Федерации в Республике Молдова встретился глава молдавского государства, обсудив вопросы стратегического партнерства с Россией.

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. Россия поддержит молдавских производителей, продлив льготный период поставки их продукции на российский рынок. Об этом говорили на встрече глава республики Игорь Додон и посол Российской Федерации в Молдове Олег Васнецов.

"Выразил признательность российским партнерам за решение о поддержке наших производителей путем продления льготного периода для экспорта молдавской продукции на российский рынок", - написал в своем посте в соцсети Додон.

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Додон: на этой неделе власти инициируют переговоры по российскому кредиту
Президент подчеркнул, что выразил благодарность российской стороне в том числе и за возможность возобновления переговоров по разработке и подписанию нового соглашения о предоставлении Молдове кредита от России в размере 200 миллионов евро.

На встрече собеседники обсудили различные вопросы, связанные с укреплением и развитием стратегического партнерства между Молдовой и Россией. Отдельно говорили о результатах визита президента республики в Москву и участия его на военном параде, посвященном юбилею Парада Победы 24 июня 1945 года. Во время поездки в российскую столицу Додон провел ряд встреч с официальными лицами Российской Федерации.

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Теги:
кредит, экспорт, Олег Васнецов, Игорь Додон


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