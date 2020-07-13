Россия поддержит молдавский экспорт, а также возобновит переговоры по кредиту

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. Россия поддержит молдавских производителей, продлив льготный период поставки их продукции на российский рынок. Об этом говорили на встрече глава республики Игорь Додон и посол Российской Федерации в Молдове Олег Васнецов.

"Выразил признательность российским партнерам за решение о поддержке наших производителей путем продления льготного периода для экспорта молдавской продукции на российский рынок", - написал в своем посте в соцсети Додон.

Президент подчеркнул, что выразил благодарность российской стороне в том числе и за возможность возобновления переговоров по разработке и подписанию нового соглашения о предоставлении Молдове кредита от России в размере 200 миллионов евро.

На встрече собеседники обсудили различные вопросы, связанные с укреплением и развитием стратегического партнерства между Молдовой и Россией. Отдельно говорили о результатах визита президента республики в Москву и участия его на военном параде, посвященном юбилею Парада Победы 24 июня 1945 года. Во время поездки в российскую столицу Додон провел ряд встреч с официальными лицами Российской Федерации.

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