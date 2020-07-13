Обменный курс на вторник: доллар падает, евро растет

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 13 июл — Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 14 июля.

Согласно опубликованным данным, молдавский лей несколько потеряет в весе на фоне роста евро, зато укрепится по отношению к американскому доллару.

Доллар США подешевеет более, чем на четыре бана и установится на отметке в 17,1276 лея.

Евро, напротив, вырастет в цене более, чем на двадцать банов и будет торговаться по 19,4080 лея.

Украинская гривна несколько ослабнет и достигнет уровня 0,6320 лея.

Румынский лей подорожает до соотношения один к 4,0068 молдавского платежного средства.

Российский рубль будет стоить 0,2417 в перерасчете на валюту РМ.

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