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Национальный банк Молдовы

Нацбанк принял решение по денежной политике: что будет с ценами

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200714/30919319/natsbank-prinyal-reshenie-po-denezhnoy-politike-chto-budet-s-tsenami.html

В Национальном банке обратили внимание на тот факт, что дезинфляционное давление все еще есть, но в среднесрочной перспективе оно будет ниже.

КИШИНЕВ, 14 июл- Sputnik. Исполнительный комитет Национального банка Молдовы (НБМ) сохранил на уровне 3,25% базисную ставку, применяемую по основным краткосрочным операциям денежной политики.

"Это решение Национального банка отражает преемственность предыдущих, что создает денежные условия для кредитования экономики. Таким образом, базовая ставка по-прежнему стимулирует и поддерживает макроэкономические рамки, которые приобретают все большее значение, особенно в случае экономического кризиса, вызванного пандемией", - пояснили в Нацбанке.

Октавиан Армашу.
© Photo : BNM
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В ведомстве отметили, что "дезинфляционное давление сохраняется, но в среднесрочной перспективе оно будет ниже".

"Более резкое снижение цен на нефть и, в то же время, рост мировых цен на продовольствие в этом году, как правило, приведет к инфляции, аналогичной ожидаемой", - пояснили в Нацбанке.

Не изменились и процентные ставки по кредитам и депозитам overnight - 6,25% и 0,25% годовых, соответственно.

Норма обязательных резервов из средств, привлеченных в молдавских леях и в неконвертируемой валюте, также остается прежней - 34% от расчетной базы, а норма обязательных резервов из средств, привлеченных в свободно конвертируемой валюте, - 21% от расчетной базы.

Следует отметить, что в последний раз Нацбанк менял базисную ставку рефинансирования 20 марта, когда она была уменьшена с 4,5% до 3,25% годовых и достигла своего исторического минимума.

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