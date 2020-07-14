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Молдовагаз

Потребители исправно платят за газ, несмотря на эпидемию COVID-19

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200714/30924341/potrebiteli-ispravno-platyat-za-gaz-nesmotrya-na-epidemiyu-covid-19.html

Предприятие "Молдовагаз" опубликовало статистику о потреблении природного газа по итогам прошедшего месяца.

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. Объем потребления природного газа по итогам июня составил 36,3 миллиона кубометров. Это на 36% выше показателей того же месяца прошлого года, сообщило во вторник предприятие "Молдовагаз".

Вместе с тем, по сравнению с маем 2020 года этот показатель снизился на 8,2 миллиона кубических метров (-18%).

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Бытовые потребители погасили практически все платежи — 96,7% выставленных в счетах сумм, что на 1,1% ниже показателей за тот же период прошлого года, сообщает поставщик газа. У предприятий теплоэнергетического сектора страны уровень оплаты составил 99,8%.

В июне, как отметил поставщик, от сети отключили 90 точек потребления, владельцы которых задолжали 179 тысяч леев.

По данным АО "Молдовагаз", суммарный уровень оплаты за потребленный природный газ составил с начала года 2 миллиарда 485 миллионов леев и покрывает 97,7% поставок.

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Теги:
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