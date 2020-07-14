Шесть прибывших в Молдову локомотивов - это первая часть приобретенной партии, остальные еще находятся в пути.

КИШИНЕВ, 14 июл – Sputnik. Госпредприятие "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ) получило шесть из двенадцати локомотивов ТЭ33А в рамках инвестиционного проекта, реализованного при поддержке ЕС, Европейского банка реконструкции и развития, а также Европейского инвестиционного банка.

© Photo : Игорь Луговой Железная дорога Молдовы получила 6 новых локомотивов

"Это исторический день для госпредприятия, потому что впервые за весь период независимости республики делаются подобные инвестиции в возрождение технического парка и восстановление ЖДМ", - сказал на официальной церемонии президент Молдовы Игорь Додон.

По его словам, локомотивы были собраны в Казахстане.

"Качество хорошее. Думаю, давно нужно было сделать такие инвестиции в "Железную дорогу Молдовы". Локомотивы были старые, отсюда очень большие затраты на топливо. Конечно, это негативно отражалось и на стоимости железнодорожных услуг. Поэтому в последнее время очень многие предприниматели просто выбирали другой вид транспорта для перевозки товаров", - пояснил глава государства.

Поэтому, как считает президент, инвестиции в ЖДМ позволят увеличить число пассажирских и грузоперевозок.

© Sputnik / Cătălina Cernei "Железная дорога Молдовы" получила шесть собранных в Казахстане локомотивов

Кроме того, Додон обратил внимание на необходимость ремонта железнодорожных путей и обновления парка вагонов. "Знаю, что часть вагонов выйдет из строя", - сказал Додон.

По его словам, обновление парка локомотивов не было бы возможным без поддержки партнеров - ЕС, ЕБРР и ЕИБ.

Посол Евросоюза в Молдове Петер Михалко отметил, что ЕС намерен поддерживать республику для повышения уровня жизни в стране.

Глава Минэкономики Сергей Райлян рассказал, что предприятие "Железная дорога Молдовы" в 2018 году подписало контракт с компанией General Electric, выигравшей тендер.

"Стоимость контракта составляла 45 миллионов евро на 12 новых локомотивов. Эти деньги были предоставлены из кредита от ЕБРР, ЕИБ и ЕС. Сегодня на вокзал прибыли первые шесть локомотивов, еще шесть находятся в пути", - сказал министр.

По его словам, это стало первым шагом в реорганизации ГП "Железная дорога Молдовы".

"Обновление парка локомотивов – один из этапов реформы ЖДМ, которая началась в 2018 году и должна способствовать не только повышению эффективности работы компании, но и поддержке местных предпринимателей, чтобы они поставляли товары на национальном уровне и за рубеж, внося таким образом вклад в развитие экономики страны", - отметил Райлян.

Министр пояснил, что данная инвестиция позволит снизить потребление и затраты на локомотивы, сократить время перевозки грузов железнодорожным путем и повысить скорость передвижения.

"Следующий большой проект – ремонт участка Бендеры-Джурджулешты, который также поддержат наши партнеры по развитию - ЕБРР, ЕИБ и ЕС. Другой амбициозный проект - модернизация трассы Кишинев-Унгены. Этот проект включен в межправительственную повестку молдавско-румынской комиссии. Его реализация приведет тому, что железнодорожный транспорт сможет доставлять молдавские товары на европейский рынок", - сказал Райлян.

Гендиректор ЖДМ Адриан Ончану заявил, что новые локомотивы позволят повысить эффективность предприятия, сократить затраты на содержание и транспортировку грузов. Он обратил внимание и на важность экологического фактора - выброс газов сократится примерно на 40%.

"Это первый этап проекта по модернизации "Железной дороги Молдовы". В дальнейшем планируется начало работ по ремонту участка Бендеры-Джурджулешты протяженностью 230 километров. Надеюсь, что в сентябре-октябре будет подписан контракт. Реализация проекта продлится до трех лет. Это позволит увеличить скорость отправки грузов и обеспечить хорошее качество оказываемых ЖДМ услуг", - сказал Очану.

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