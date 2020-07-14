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Фонтан у железнодорожного вокзала в Кишиневе

Судьба госпредприятия "Железная дорога Молдовы": продадут ли компанию

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200714/30925020/sudba-gospredpriyatiya-zheleznaya-doroga-moldova-prodadut-li-kompaniyu.html

Глава государства озвучил свою позицию по поводу положения госпредприятия "Железная дорога Молдовы".

КИШИНЕВ, 14 июл – Sputnik. Компания "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ) останется государственным предприятием, и она не может быть выставлена на приватизацию. Об этом во вторник заявил президент республики Игорь Додон на церемонии передачи ЖДМ шести из 12 локомотивов, собранных в Казахстане.

"Моя позиция такова – это стратегическое предприятие, и оно не может мы быть выставлено на приватизацию. Компания "Железная дорога Молдовы" останется государственной", - отметил Додон.

Железная дорога Молдовы получила 6 новых локомотивов
© Photo : Игорь Луговой
"Железная дорога Молдовы" получила шесть собранных в Казахстане локомотивов
По словам президента, в последние годы предприятие переживает непростые времена - некогда прибыльная компания регистрирует убытки как по объективным, так и по субъективным причинам. Додон пояснил, что речь идет как о сокращении объемов перевозимых грузов, так и об устаревшем парке локомотивов и вагонов.

"Хочу в первую очередь поблагодарить работников и руководство госпредприятия, сделавших все возможное, чтобы сохранить эту компанию в очень непростые времена", - отметил глава государства.

Президент напомнил, что было много желающих разрушить, приватизировать, разделить и продать по частям это предприятие. "Но ЖДМ существует на данном этапе - несмотря на все сложности. Надеюсь, что после обновления парка локомотивов, следующим этапом станет восстановление и всего того, что касается инфраструктуры ЖДМ", - сказал Додон.

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Глава государства выразил уверенность, что компания вернется к тому уровню эффективности и к тем объемам перевозок грузов и пассажиров, которые были в докризисные времена.

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