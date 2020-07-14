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Курс валют на среду: кто вверх, а кто вниз

© AP Photo / LM Otero
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200714/30932876/obmennyy-kurs-na-sredu-dollar-prodolzhaet-padat.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 15 июля.

Таким образом, в среду доллар продолжит падать. Он достигнет паритета в 17.0958 лея.

Международный валютный фонд
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Евро, напротив, подрастет, но не существенно — на три бана и будет стоить 19.4388 лея.

Украинская гривна продолжит падать, но также несущественно. Национальная валюта восточного страны-соседки установится на отметке в 0,6320 лея.

Румынский лей подорожает и будет эквивалентен 4.0135 национальной платежной единицы.

За российский рубль будут давать 0.2407 лея.

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