Курс валют на среду: кто вверх, а кто вниз

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 15 июля.

Таким образом, в среду доллар продолжит падать. Он достигнет паритета в 17.0958 лея.

Евро, напротив, подрастет, но не существенно — на три бана и будет стоить 19.4388 лея.

Украинская гривна продолжит падать, но также несущественно. Национальная валюта восточного страны-соседки установится на отметке в 0,6320 лея.

Румынский лей подорожает и будет эквивалентен 4.0135 национальной платежной единицы.

За российский рубль будут давать 0.2407 лея.

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