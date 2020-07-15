На пути к децентрализации: порядок распределения налогов может быть изменен

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. Группа депутатов зарегистрировала законопроект о внесении поправок в Закон о местных публичных финансах, который предусматривает изменение порядка перераспределения налогов.
В пояснительной записке указанно, что доля поступлений в местные бюджеты в 2010 году составила 10,5%, а к 2017 году сократилась до 7,7%. Авторы утверждают, что доля отчислений специального назначения "из центра" местным властям с каждым годом растет, а номинальный объем государственного бюджета, с другой стороны, с каждым годом падает.
"Эта ситуация ведет к деградации населенных пунктов Молдовы. А подорванная финансовая автономия является одним из факторов, который ведет к массовому оттоку населения", - указанно в документе.
Таким образом, авторы проекта предлагают, чтобы отчисления от подоходного налога юридических лиц в бюджеты сел (коммун) составили 25% от общего объема, собранного в соответствующем населенном пункте. А в случае муниципиев и районных центров эта цифра должна составить 10%.
"Но этот закон в любом случае является шагом вперед. Государственный бюджет, кончено, по этой статье недополучит какую-то часть средств, но с другой стороны, административно-территориальные единицы первого и второго уровня не будут ходить с протянутой рукой", - сказала собеседница.
Боднаренко подчеркнула, что на этом этапе бюджетов примэрий недостаточно для решения комплексных проблем. В этих случаях местные органы власти в любом случае обращаются к государству за помощью.
"Местные органы власти должны быть по максимуму обеспечены средствами. Тогда они самостоятельно смогут решать свои проблемы. Но, пока жизнь примара похожа на жизнь нищего с протянутой рукой", - добавил она.
По мнению авторов законопроекта, норма должна укрепить финансовую независимость местной публичной власти. По подсчетам депутатов, после вступления в силу закона совокупный бюджет местных властей будет увеличен до практически 1 миллиарда леев.
Что такое децентрализация и зачем он нужна
По словам исполнительного директора Конгресса местных властей Молдовы (CALM) Виорела Фурдуя, в вопросе децентрализации последние 30 лет республика фактически топчется на месте. Он подчеркнул, что затягивание этого процесса сыграло с государством злую шутку: с одной стороны в стране нет эффективной центральной власти, а с другой - сформировались многочисленные барьеры для работы местной власти.
Эксперт подчеркнул, что децентрализация очень важна для государства. По его словам, она фактически означает власть людей и местных сообществ.
"Ведь именно местная власть, мэры, советники прекрасно осведомлены о проблемах граждан", - добавил Фурдуй.
В глобальном смысле этот процесс предусматривает перераспределение полномочий и наделение местной власти дополнительными правами.
"Все проблемы, как правило, лежат на наших плечах. Водопровод, канализация, дороги - на нашем балансе. Но налоги уходят в центр, результат: мы сейчас не можем починить водопровод, поэтому у нас перебой с водоснабжением, канализационные сети тоже разрушены, потому - ничего", - заявил Богатько.
Градоначальник обратил внимание на то, что процесс децентрализации внедряется достаточно пассивно. Богатько подчеркнул, что этому есть логическое объяснение:
"Они (центральные органы власти - ред.) могут просто оказаться ненужными. Ведь на местном уровне мы способны решить все проблемы, если сборы будут оседать здесь", - добавил он.
В Молдове о процессе децентрализации говорят на протяжении последних нескольких десятилетий на разных уровнях. Однако хоть какие-то конкретные шаги в этом направлении были предприняты только в 2006 году. Тогда вступил в силу Закон об административной децентрализации. Далее процесс расширения полномочий местной власти внедрялся с переменным успехом.
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