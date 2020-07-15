На пути к децентрализации: порядок распределения налогов может быть изменен

Новый механизм предусматривает, что часть подоходного налога для юридических лиц будет оседать в местных бюджетах.

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. Группа депутатов зарегистрировала законопроект о внесении поправок в Закон о местных публичных финансах, который предусматривает изменение порядка перераспределения налогов.

В пояснительной записке указанно, что доля поступлений в местные бюджеты в 2010 году составила 10,5%, а к 2017 году сократилась до 7,7%. Авторы утверждают, что доля отчислений специального назначения "из центра" местным властям с каждым годом растет, а номинальный объем государственного бюджета, с другой стороны, с каждым годом падает.

"Эта ситуация ведет к деградации населенных пунктов Молдовы. А подорванная финансовая автономия является одним из факторов, который ведет к массовому оттоку населения", - указанно в документе.

Таким образом, авторы проекта предлагают, чтобы отчисления от подоходного налога юридических лиц в бюджеты сел (коммун) составили 25% от общего объема, собранного в соответствующем населенном пункте. А в случае муниципиев и районных центров эта цифра должна составить 10%.

Экс-депутат Елена Боднаренко в комментарии для Sputnik Молдова отметила, что законопроект может частично улучшить качество финансовой автономии органов местной публичной власти. Однако она подчеркнула, что этих средств недостаточно, поскольку центральные органы государственной власти делегировали местным властям ряд полномочий, которые никак не обеспеченны с финансовой токи зрения.

"Но этот закон в любом случае является шагом вперед. Государственный бюджет, кончено, по этой статье недополучит какую-то часть средств, но с другой стороны, административно-территориальные единицы первого и второго уровня не будут ходить с протянутой рукой", - сказала собеседница.

Боднаренко подчеркнула, что на этом этапе бюджетов примэрий недостаточно для решения комплексных проблем. В этих случаях местные органы власти в любом случае обращаются к государству за помощью.

"Местные органы власти должны быть по максимуму обеспечены средствами. Тогда они самостоятельно смогут решать свои проблемы. Но, пока жизнь примара похожа на жизнь нищего с протянутой рукой", - добавил она.

По мнению авторов законопроекта, норма должна укрепить финансовую независимость местной публичной власти. По подсчетам депутатов, после вступления в силу закона совокупный бюджет местных властей будет увеличен до практически 1 миллиарда леев.

Что такое децентрализация и зачем он нужна

По словам исполнительного директора Конгресса местных властей Молдовы (CALM) Виорела Фурдуя, в вопросе децентрализации последние 30 лет республика фактически топчется на месте. Он подчеркнул, что затягивание этого процесса сыграло с государством злую шутку: с одной стороны в стране нет эффективной центральной власти, а с другой - сформировались многочисленные барьеры для работы местной власти.

Эксперт подчеркнул, что децентрализация очень важна для государства. По его словам, она фактически означает власть людей и местных сообществ.

"Ведь именно местная власть, мэры, советники прекрасно осведомлены о проблемах граждан", - добавил Фурдуй.

В глобальном смысле этот процесс предусматривает перераспределение полномочий и наделение местной власти дополнительными правами.

Примар Рышкан Виктор Богатько, в свою очередь, рассказал для Sputnik Молдова, что местные избранники являются представителями той власти, за которую люди голосуют фактически непосредственно. Однако проблема в том, что на примарах лежит вся ответственность, но при этом большая часть сборов "утекает" в центр, затем перераспределяется между районами. В наихудшем случае ресурсы распределяются по критериям "свой - чужой".

"Все проблемы, как правило, лежат на наших плечах. Водопровод, канализация, дороги - на нашем балансе. Но налоги уходят в центр, результат: мы сейчас не можем починить водопровод, поэтому у нас перебой с водоснабжением, канализационные сети тоже разрушены, потому - ничего", - заявил Богатько.

Градоначальник обратил внимание на то, что процесс децентрализации внедряется достаточно пассивно. Богатько подчеркнул, что этому есть логическое объяснение:

"Они (центральные органы власти - ред.) могут просто оказаться ненужными. Ведь на местном уровне мы способны решить все проблемы, если сборы будут оседать здесь", - добавил он.

В Молдове о процессе децентрализации говорят на протяжении последних нескольких десятилетий на разных уровнях. Однако хоть какие-то конкретные шаги в этом направлении были предприняты только в 2006 году. Тогда вступил в силу Закон об административной децентрализации. Далее процесс расширения полномочий местной власти внедрялся с переменным успехом.

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