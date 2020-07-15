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Ион Кику

В районах Молдовы будут созданы 16 промышленных платформ

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200715/30936304/v-rayonakh-moldovy-budut-sozdany-16-promyshlennykh-platform.html

Премьер призвал активизировать проект по организации производственных площадок и подключение их к инфраструктурным сетям.

КИШИНЕВ, 15 июл — Sputnik. Премьер-министр правительства Молдовы Ион Кику провел совещание с членами кабмина по вопросу создания 16 многофункциональных промышленных платформ в районах страны. В обсуждениях приняли участие министр экономики и инфраструктуры, руководство минсельхоза, МИДЕИ, Агентства публичной собственности, руководства СЭЗ Бельцы, а также представитель Агентства по инвестициям.

Дом Правительства.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Правительство взяло ответственность за ряд законопроектов

Глава правительства потребовал ускорить процесс подключения промышленных зон к сетям инфраструктуры и активизировать привлечение инвесторов в эти регионы.

"Правительство выделило 50 миллионов леев на создание промышленных платформ. На данном этапе уже определены участки земли под производство. Необходимо разработать конкретные планы действий по технической подготовке каждой промышленной платформы, чтобы мы могли продвинуться в запуске этих проектов", - сказал Кику.

Премьер подчеркнул важность активного участия в этой работе Агентства по инвестициям, торгпредств и послов Республики Молдова за рубежом, а также привлечения иностранных дипломатов, аккредитованных в нашей стране, к продвижению производственных возможностей Молдовы.

На встрече было решено создать межминистерскую рабочую группу, которой предстоит разработать план действий по реализации намеченных инициатив.

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Теги:
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