Уборка зерновых: с какими проблемами сталкиваются аграрии

В Молдове продолжается уборка озимых культур. По предварительным прогнозам, урожай в этом году будет в среднем в два раза меньше предыдущего – порядка двух тонн с гектара.

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik, Дарья Чернега. Аграрии отмечают, что сложная ситуация с зерновыми сложилась из-за засухи. В большинстве хозяйств дождей не было с сентября прошлого года по май нынешнего. Некоторые фермеры пошли на нестандартные меры, чтобы сократить убытки.

Весной 2020 года фермер из Новых Анен Сергей Калмык впервые провел необычный эксперимент. Когда он окончательно убедился, что озимые не развиваются, поверх пшеницы и ячменя засеял кукурузу. Заново перепахивать землю не стал: боялся, что из почвы выветрится последняя влага. В итоге на одном поле выросли сразу две культуры. Правда, пшеница непригодна для сбора. С помощью кукурузы аграрий надеется компенсировать половину убытков.

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"Мы долго советовались со специалистами и решились на этот шаг. Раньше никогда таких погодных условий не было, поэтому и не использовали этот метод. Не знаю, каким будет этот опыт – положительным или отрицательным. Нам надо компенсировать часть расходов", - отметил Калмык.

Техника идет тяжело

Таким способом аграрий спешно перепрофилировал треть от общей площади полей, отведенных под озимые. Остальная часть так и осталась засеянной зерновыми. Однако урожай там далек от запланированного.

Проливные дожди, прошедшие в мае, частично реанимировали поля с зерновыми. При этом вместе с ними в рост пошли и сорняки. В обычные годы их появление предупреждали с помощью гербицидов. Но в этом году Калмык засомневался в том, стоит ли инвестировать в химикаты, если уже в начале весны был риск потерять весь урожай. Поэтому их применили не везде.

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"Из-за того, что разросся бурьян, тяжело собирать зерно. Едем с меньшей скоростью, а это дополнительные расходы на солярку. Часто останавливаюсь, чтобы снимать траву с техники", - рассказал комбайнер Валерий Курбет.

Роста цен на зерно пока не произошло

Сорняки сказываются на качестве пшеницы. Они увлажняют зерно. А это значит, что его надо будет просушить и просеять.

В связи с низким урожаем пшеницы власти Молдовы ввели запрет на экспорт зерна. Это позволило сдержать рыночные цены. Сейчас пшеница стоит всего на 10 банов дороже, чем в прошлом году - 2,4-2,5 лея за килограмм. Аграрии считают, что в нынешних условиях цена должна быть выше.

"Труд и затраты сельхозработников на выращивание пшеницы в этом году несравнимо больше, чем в прошлом. А результаты меньше. Поэтому мы находимся в сложном положении", - сказал Калмык.

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