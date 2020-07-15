Уборка зерновых: с какими проблемами сталкиваются аграрии

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik, Дарья Чернега. Аграрии отмечают, что сложная ситуация с зерновыми сложилась из-за засухи. В большинстве хозяйств дождей не было с сентября прошлого года по май нынешнего. Некоторые фермеры пошли на нестандартные меры, чтобы сократить убытки.
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Sputnik / Osmatesco Кукуруза поверх пшеницы
Весной 2020 года фермер из Новых Анен Сергей Калмык впервые провел необычный эксперимент. Когда он окончательно убедился, что озимые не развиваются, поверх пшеницы и ячменя засеял кукурузу. Заново перепахивать землю не стал: боялся, что из почвы выветрится последняя влага. В итоге на одном поле выросли сразу две культуры. Правда, пшеница непригодна для сбора. С помощью кукурузы аграрий надеется компенсировать половину убытков.
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"Мы долго советовались со специалистами и решились на этот шаг. Раньше никогда таких погодных условий не было, поэтому и не использовали этот метод. Не знаю, каким будет этот опыт – положительным или отрицательным. Нам надо компенсировать часть расходов", - отметил Калмык.
Техника идет тяжело
Проливные дожди, прошедшие в мае, частично реанимировали поля с зерновыми. При этом вместе с ними в рост пошли и сорняки. В обычные годы их появление предупреждали с помощью гербицидов. Но в этом году Калмык засомневался в том, стоит ли инвестировать в химикаты, если уже в начале весны был риск потерять весь урожай. Поэтому их применили не везде.
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"Из-за того, что разросся бурьян, тяжело собирать зерно. Едем с меньшей скоростью, а это дополнительные расходы на солярку. Часто останавливаюсь, чтобы снимать траву с техники", - рассказал комбайнер Валерий Курбет.
Роста цен на зерно пока не произошло
В связи с низким урожаем пшеницы власти Молдовы ввели запрет на экспорт зерна. Это позволило сдержать рыночные цены. Сейчас пшеница стоит всего на 10 банов дороже, чем в прошлом году - 2,4-2,5 лея за килограмм. Аграрии считают, что в нынешних условиях цена должна быть выше.
"Труд и затраты сельхозработников на выращивание пшеницы в этом году несравнимо больше, чем в прошлом. А результаты меньше. Поэтому мы находимся в сложном положении", - сказал Калмык.
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