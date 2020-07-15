13:39 15 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.44
  • USD17.10
  • RUB0.24
  • RON4.01
  • UAH0.63
Поиск
Уборка зерновых в селе. Архивное фото

Уборка зерновых: с какими проблемами сталкиваются аграрии

© Sputnik / Andrei Iglov
Экономика
Получить короткую ссылку
109 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200715/30938638/uborka-zernovykh-s-kakimi-problemami-stalkivayutsya-agrarii.html

В Молдове продолжается уборка озимых культур. По предварительным прогнозам, урожай в этом году будет в среднем в два раза меньше предыдущего – порядка двух тонн с гектара.

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik, Дарья Чернега. Аграрии отмечают, что сложная ситуация с зерновыми сложилась из-за засухи. В большинстве хозяйств дождей не было с сентября прошлого года по май нынешнего. Некоторые фермеры пошли на нестандартные меры, чтобы сократить убытки.

Михаил Македон
© Sputnik / Osmatesco
Македон: сможет ли Молдова обеспечить себя зерном в этом году
Кукуруза поверх пшеницы

Весной 2020 года фермер из Новых Анен Сергей Калмык впервые провел необычный эксперимент. Когда он окончательно убедился, что озимые не развиваются, поверх пшеницы и ячменя засеял кукурузу. Заново перепахивать землю не стал: боялся, что из почвы выветрится последняя влага. В итоге на одном поле выросли сразу две культуры. Правда, пшеница непригодна для сбора. С помощью кукурузы аграрий надеется компенсировать половину убытков.

Невзгоды отечественных производителей: подорожает ли в этом году молдавская мука>>>

"Мы долго советовались со специалистами и решились на этот шаг. Раньше никогда таких погодных условий не было, поэтому и не использовали этот метод. Не знаю, каким будет этот опыт – положительным или отрицательным. Нам надо компенсировать часть расходов", - отметил Калмык.

Фрукты
© Sputnik / Miroslav Rotari
Каким будет урожай фруктов в Молдове в этом году: прогноз властей
Таким способом аграрий спешно перепрофилировал треть от общей площади полей, отведенных под озимые. Остальная часть так и осталась засеянной зерновыми. Однако урожай там далек от запланированного.

Техника идет тяжело

Проливные дожди, прошедшие в мае, частично реанимировали поля с зерновыми. При этом вместе с ними в рост пошли и сорняки. В обычные годы их появление предупреждали с помощью гербицидов. Но в этом году Калмык засомневался в том, стоит ли инвестировать в химикаты, если уже в начале весны был риск потерять весь урожай. Поэтому их применили не везде.

В Приднестровье продумали, как в 2021 году избежать потерь урожая>>>

"Из-за того, что разросся бурьян, тяжело собирать зерно. Едем с меньшей скоростью, а это дополнительные расходы на солярку. Часто останавливаюсь, чтобы снимать траву с техники", - рассказал комбайнер Валерий Курбет.

Виноград
© CC0 / Pixabay / Bru-nO
Засуха и наводнения: как они скажутся на урожае
Сорняки сказываются на качестве пшеницы. Они увлажняют зерно. А это значит, что его надо будет просушить и просеять.

Роста цен на зерно пока не произошло

В связи с низким урожаем пшеницы власти Молдовы ввели запрет на экспорт зерна. Это позволило сдержать рыночные цены. Сейчас пшеница стоит всего на 10 банов дороже, чем в прошлом году - 2,4-2,5 лея за килограмм. Аграрии считают, что в нынешних условиях цена должна быть выше.

"Труд и затраты сельхозработников на выращивание пшеницы в этом году несравнимо больше, чем в прошлом. А результаты меньше. Поэтому мы находимся в сложном положении", - сказал Калмык.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В Молдове разработают программу орошения сельхозземель
Не карантин, так засуха: в Молдове ожидается неурожай по зерновым культурам
Игнат: в чем причина неэффективности сельского хозяйства в Молдове


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Самая яркая и редкая комета Neowise в небе над нами - фото
Впервые за 30 лет Железная дорога Молдовы получит 12 новых локомотивов
Впервые за 30 лет "Железная дорога Молдовы" получит 12 новых локомотивов
Политический туризм в парламенте Молдовы: кто из депутатов и куда ушел
"Политический туризм" в парламенте Молдовы — июль 2020 года

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться