Додон обсудил с транспортниками проблему "дозволов" на ввоз товаров в Россию

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон обсудил с транспортниками организацию бесперебойного пассажирского и грузового сообщения Молдовы с зарубежными странами. В беседе приняли участие депутат от Партии социалистов Ирина Лозован, избранная по Окницкому и Дондюшанскому одномандатному округу, председатель Ассоциации международных перевозчиков Молдовы Сильвия Вынту и руководители других транспортных компаний.

"В первую очередь говорили о проблеме получения "дозволов" - разрешений, выдаваемых компетентными органами Российской Федерации на ввоз товаров из Республики Молдова через территорию Украины", - пояснил глава государства.

По информации, которую представили перевозчики, к настоящему времени у молдавских транспортников имеется около тысячи 800 "дозволов", срок действия которых – с 1 июля по 30 сентября 2020 года. Была озвучена просьба внести изменения в соответствующие регламенты и Транспортный кодекс Молдовы, чтобы уменьшить бюрократическое давление на компании, осуществляющие перевозки.

"Со своей стороны сообщил участникам дискуссии о том, что в результате июньских переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и его спецпредставителем Дмитрием Козаком проблема выдачи "дозволов" была решена", - отметил Додон.

Как подчеркнул президент, вопрос "дозволов" постоянно находится на контроле высшего руководства Республики Молдова, и все возникающие проблемы будут оперативно устраняться.

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