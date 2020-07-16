Курс валют на пятницу и выходные — основные игроки дружно упали в цене

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 17 июля.
Согласно опубликованным данным, молдавский лей несколько наберет в весе на фоне падения всех основных валют.© Sputnik / Алексей Витвицкий
Доллар США подешевеет на один бан и установится на отметке в 17,0667 лея.
Евро упадет в цене сразу на девять банов и будет торговаться по 19,4450 лея.
Украинская гривна также ослабнет и достигнет уровня 0,6263 лея.
Румынский лей подешевеет до соотношения один к 4,0151 национального молдавского платежного средства.
Российский рубль будет стоить 0,2395 в перерасчете на наш лей.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>