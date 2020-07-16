Курс валют на пятницу и выходные — основные игроки дружно упали в цене

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 17 июля.

Согласно опубликованным данным, молдавский лей несколько наберет в весе на фоне падения всех основных валют. © Sputnik / Алексей Витвицкий Еврокомиссия одобрила предоставление 30 миллионов евро Молдове

Доллар США подешевеет на один бан и установится на отметке в 17,0667 лея.

Евро упадет в цене сразу на девять банов и будет торговаться по 19,4450 лея.

Украинская гривна также ослабнет и достигнет уровня 0,6263 лея.

Румынский лей подешевеет до соотношения один к 4,0151 национального молдавского платежного средства.

Российский рубль будет стоить 0,2395 в перерасчете на наш лей.

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