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Валюта разных стран.

Курс валют на пятницу и выходные — основные игроки дружно упали в цене

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200716/30960185/kurs-valyut-na-pyatnitsu-i-vykhodnye-osnovnye-valyuty-druzhno-upali-v-tsene.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 17 июля.

Согласно опубликованным данным, молдавский лей несколько наберет в весе на фоне падения всех основных валют.
Здание Еврокомиссии.
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Доллар США подешевеет на один бан и установится на отметке в 17,0667 лея.

Евро упадет в цене сразу на девять банов и будет торговаться по 19,4450 лея.

Украинская гривна также ослабнет и достигнет уровня 0,6263 лея.

Румынский лей подешевеет до соотношения один к 4,0151 национального молдавского платежного средства.

Российский рубль будет стоить 0,2395 в перерасчете на наш лей.

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Теги:
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