В Молдове запущена электронная система авторизации транспорта

КИШИНЕВ, 17 июл - Sputnik. Национальное агентство автомобильного транспорта (НААТ) запустило сегодня информационную систему электронной авторизации транспорта "e-Autorizație transport”.

Система представляет собой интернет-платформу, с помощью которой можно будет оформлять в электронном виде заявки на авторизацию и облегчить регулирование деятельности в области автомобильных перевозок.

"Мы сделали важный шаг на пути к оцифровке государственных услуг. Внедрение информационной системы по авторизации транспорта создаст новую функциональную инфраструктуру для автомобильных перевозчиков. Это инструмент прозрачности, коммуникации между гражданами и властью, который повысит эффективность административного процесса", - отметил глава минэкономики Сергей Райлян.

По словам министра, эта информационная система является ответом на потребности экономических агентов, упрощая процесс и сводя к минимуму очереди в госучреждениях, что особенно актуально в контексте пандемии COVID-19.

Директор НААТ Игорь Гужа уточнил, что электронная платформа позволит заменить устаревшую систему единым автоматизированным электронным решением.

"С помощью этой системы мы повысим скорость обработки запросов, снизим риски мошенничества, злоупотреблений и механических ошибок при заполнении данных", - сказал он.

Сергей Райлян поблагодарил команду программы USAID "Структурные реформы в Молдове" за техническую и финансовую поддержку, оказанную в развитии информационной системы.

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