В Молдову поступил второй транш помощи ЕС — 20 миллионов евро

На следующей неделе ожидается выделение гранта, который также входит в очередной транш макрофинансовой помощи от Евросоюза.

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Кредит в размере 20 миллионов евро в рамках второго транша программы макрофинансовой помощи Европейского Союза для Республики Молдова поступил на счет Министерства финансов, сообщает ведомство.

Ожидается, что на следующей неделе будет выделен грант в размере 10 миллионов евро, который также входит в этот транш.

По словам министра финансов Сергея Пушкуцы, выделение соответствующих финансовых средств связано с тем, что Республика Молдова полностью выполнила условия, предусмотренные меморандумом о взаимопонимании, заключенном со структурами ЕС.

В соглашение входили обязательства Молдовы обеспечить проведение действенных мер в области финансового управления, государственного сектора, борьбы с коррупцией и отмыванием денег, в сфере энергетики и делового климата, а также реализация положений соглашения о зоне свободной торговли DCFTA.

Второй транш макрофинансовой помощи Евросоюза состоит из 10 миллионов евро, предоставляемых в виде гранта, а также долгосрочного кредита на сумму 20 миллионов евро под низкий процент, сообщает Минфин.

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