Кредиты и гранты: сколько денег привлекает Молдова, и на что они расходуются

Поддержку Молдове готовы предоставить и Россия, и Евросоюз. Однако политические конфликты мешают стране воспользоваться помощью в полной мере.

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. В пятницу Министерство финансов сообщило, что в Молдову поступили кредитные средства в размере 20 миллионов евро в рамках второго транша помощи от Евросоюза. Ожидается, что на следующей неделе будет получена остальная сумма транша — грант в размере 10 миллионов евро.

Не успели получить все: 100-миллионная помощь от ЕС

Этот 30-миллионный транш —вторая и финальная выплата Молдове в рамках программы макрофинансовой помощи ЕС для проведения структурных реформ. Первый транш, также в размере 30 миллионов евро, был предоставлен в октябре 2019 года. Итого 60 миллионов, из них 20 — в виде грантов.

Третий транш, о котором договорились ранее, Молдова не получит, так как период доступности программы закончился в июле 2020 года.

"Ни одно из трех правительств в 2019 году, в том числе и известное правительство, которое управляло страной летом, не выполнило ни одного из условий для третьего транша", — заявил в этом контексте премьер Ион Кику.

Вопрос о выделении второго и третьего траншей помощи ЕС стал постоянным поводом для конфликтов между оппозицией и властью в 2019-2020 годах. С обеих сторон звучали взаимные упреки: оппозиционные партии упрекали кабмин в "неспособности выполнить условия ЕС", тот в ответ указывал на "блокирование важных решений в парламенте".

Драматическая история с политическим подтекстом

Изначально планировалось, что на проведение реформ нашей стране будет выделено до 100 миллионов евро, в том числе гранты в размере 40 миллионов и еще 60 миллионов в виде среднесрочных кредитов (на 15 лет), с низкими процентами.

Это решение, по запросу правительства РМ, было принято Европейской комиссией 13 января 2017 года, одобрено Европарламентом 13 сентября и вступило в силу 23 сентября. Планировалось, что помощь будет выделяться тремя частями и дополнять программу МВФ, утвержденную 7 ноября 2016 года.

Однако после изменения избирательной системы Молдовы, что шло вразрез с мнением Венецианской комиссии и ЕС, выплата первого транша была перенесена на 2018 год. Затем были аннулированы результаты выборов генпримара Кишинева, и выплата помощи вновь была отложена.

В итоге, первый транш был выплачен только осенью 2019 года, после отстранения от власти олигарха Владимира Плахотнюка. Вследствие отставки кабинета министров Майи Санду в ноябре 2019 года, выплата второго транша вновь была перенесена. Появились и новые условия.

О чем говорилось в меморандуме ЕС-Молдова

Получение помощи Молдовой было увязано с выполнением политических обязательств, согласованных с ЕС и изложенных в Меморандуме о взаимопонимании

Речь в документе шла о таких сферах, как управление государственными финансами, государственное управление, борьба с коррупцией и отмыванием денег, энергетический сектор и бизнес-среда, развитие зоны свободной торговли DFCTA, в которую вошла Молдова после подписания договора об ассоциации с ЕС.

В число политических обязательств правительства РМ вошли также и проведение реформы юстиции (с разработкой поправок к Конституции), улучшение ситуации в области СМИ и гражданского общества.

Еще одно условие получения денег от ЕС — прогресс в выполнении программ МВФ. Два транша макрофинансовой помощи Молдова получила, так как в марте 2020 года была успешно завершена шестая по счету программа МВФ, рассчитанная на трехлетний срок.

Еще 100 миллионов на борьбу с кризисом из-за COVID-19

Отдельно ЕС заявил о готовности предоставить Молдове дополнительные кредиты в размере 100 млн евро в рамках помощи десяти странам-партнерам в преодолении экономических последствий пандемии COVID-19.

Комиссия готова выплатить первый транш "антикоронавирусной" помощи сразу же после ратификации парламентом нового Меморандума о взаимопонимании, в котором также установлены политические условия.

Премьер-министр Ион Кику 10 июля заявил, что надеется на завершение процедур согласования документа с ЕС в ближайшие недели.

Новая программа сотрудничества с МВФ

В июле продолжились переговоры правительства РМ с экспертами Международного валютного фонда о подписании новой программы сотрудничества на 2020-2023 годы.

Молдова рассчитывает получить в течение трех лет до 550 миллионов долларов США. Большая часть суммы пойдет на поддержку бюджета, остальное — на пополнение валютных резервов.

В сентябре 2020 года меморандум обсудит руководство МВФ, после чего будет принято решение.

Кроме того, в апреле Совет директоров МВФ утвердил экстренный кредит для Республики Молдова в размере около 235 миллионов долларов, который был предоставлен для поддержки бюджета. В марте правительство обратилось к МВФ с просьбой поддержать Молдову в преодолении последствий экономического кризиса, вызванного пандемией.

Новые переговоры о российском кредите

В июле в интервью одному из национальных телеканалов премьер Ион Кику заявил, что рассчитывает провести в ближайшее время встречу с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным и вновь обсудить вопрос о выделении Молдове кредита.

Ранее Кишинев достиг договоренности с Москвой о получении займа в 200 миллионов евро под 2 процента годовых на 10 лет. Однако Конституционный суд республики 7 мая признал неконституционным данное соглашение. Инициаторами запроса в КС стала парламентская оппозиция — депутаты от фракций PAS, DA и группы Pro Moldova.

Решение Конституционного суда Молдовы признать неконституционным российско-молдавское соглашение о предоставлении Кишиневу кредита в России оценили как политизированное.

"Это решение вызывает недоумение и сожаление. Недоумение – потому, что, во-первых, с просьбой о кредите обратилась молдавская сторона, Россия никому ничего не навязывала. И, во-вторых, переговоры по соглашению велись открыто и транспарентно, начиная с ноября 2019 года. Их ход освещали молдавские СМИ. Почему-то на том этапе никто не ставил вопрос о конституционности переговоров", — заявил по этому поводу замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.

По итогам встречи с заместителем главы администрации президента России, спецпредставителем главы российского государства по развитию торгово-экономических отношений с РМ Дмитрием Козаком 25 июня в Москве президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что Кишинев и Москва возобновят переговоры по предоставлению республике кредита в 200 миллионов евро.

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