Додон распорядился пересмотреть порядок кредитования в небанковском секторе

На данном сегменте финансового рынка наблюдается отсутствие системного подхода и это говорит о необходимости более жесткого контроля.

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Президент Игорь Додон провел в пятницу встречу с председателем Административного совета Национальной комиссии по финансовому рынку Валерием Кицаном. Предметом обсуждения стала разработка регламента, касающегося небанковских потребительских кредитов.

"Обсудили с ним общую экономическую ситуацию в стране, положение дел в финансовом, банковском и небанковском секторе, рассмотрели проблемы, с которыми сталкивается данное государственное учреждение", - сообщил Додон.

Отдельно была проанализирована ситуация вокруг небанковских микрокредитов, востребованных населением. Собеседники пришли к выводу о том, что в этом секторе наблюдается отсутствие системного подхода, граждане жалуются на неоправданно высокие процентные ставки и просят государство вмешаться в ситуацию.

Признана необходимость установления более жесткого единообразного регламентирования выдачи небанковских потребительских кредитов для населения.

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