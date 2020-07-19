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Купюры американских долларов.

Что задумали доллар и евро: курс валют на начало недели

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200719/30983212/chto-zadumali-dollar-euro-evro-kurs-valyut-na-nachalo-nedeli.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 20 июля. После выходных существенных изменений на валютном рынке не произойдет. Так, евро в первый день рабочей недели подорожает на 6 банов и установился на отметке в 19,507 лея.

Главные факты о национальной валюте Молдовы>>>

Доллар практически не изменится в цене и будет торговаться по 17,0694 лея.

Заброшенный завод.
© Sputnik / Osmatesco
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За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процент. В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" подорожал на 50 с лишним банов, а евро - на 30 банов. Февраль оба "иностранца" также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов. Что касается весны, то в марте "зеленый" прибавил "в весе" на примерно 40 банов, а евро - примерно на 67 банов. В начале апреля "тяжеловесы" хоть и продолжили напирать, но под занавес месяца сдали позиции - доллар опустился на 32 бана, а евро финишировал с минусом более чем в 50 банов. В мае доллар ушел в минус больше, чем на 20 банов, а евро практически не изменился в цене. В июне "американец" сдал порядка 40 банов, а "европеец" - 16 банов.

Что касается остальных валют, то 20 июля в небольшом плюсе также окажется румынский лей, который подорожает до 4,0286 в пересчете на нацвалюту. В незначительный минус уйдет российский рубль и опустится до 0,238 лея, а украинская гривна сдаст позиции до 0,6232 лея.

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