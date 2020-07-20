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Бизнес, архивное фото.

Как Молдове добиться успеха, а бизнесменам процветать - советы экспертов

© CC0 / Pixabay / rawpixel
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200720/30996508/kak-moldove-dobitsya-uspekha-a-biznesmenam-protsvetat-sovety-ekspertov.html

Правительство Молдовы запустило проект по созданию в республике 16 промышленных площадок, это позволит, по мнению членов кабмина, придать новый импульс в развитии региональной экономики, а предпринимателям эффективно развивать собственное дело.

КИШИНЕВ, 20 июл - Sputnik. Для того, чтобы придать импульс в развитии экономики, правительство Молдовы пошло на смелый шаг, запустив проект по созданию в республике 16 промышленных площадок, которые планируется создать в стране в ближайшее время. 

Инициатива кабмина рассчитана на привлечение инвестиций в районы страны, создание современных производств, совместных предприятий с другими странами, обеспечение населения новыми рабочими местами. 

"Изначально эту идею по созданию в стране таких промышленных площадок озвучил президент Игорь Додон, а сейчас кабмин вплотную занялся ее реализацией", - рассказал корреспонденту Sputnik Молдова администратор Свободной экономической зоны Бельц Марин Чобану.

Одним из факторов, подтолкнувших правительство к необходимости создания в регионах страны таких промышленных зон стало наличие рабочей силы и ликвидация безработицы, предотвращение оттока населения из страны за рубеж, а также необходимость развития малых городов.

Ион Кику
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
В районах Молдовы будут созданы 16 промышленных платформ

"Наша задача сегодня, чтобы эти промышленные площадки были более 5 гектаров по площади, поскольку нет смысла подводить все необходимые коммуникации и организовывать их на более малых пространствах. Уже из бюджета на организацию этих 16 промышленных площадок были выделены 50 миллионов леев", - сообщил Чобану.

На новых созданных площадках ждут бизнесменов, как из самой республики, так и из-за рубежа, принять участие в амбициозном проекте смогут и начинающие бизнесмены, и те, кто давно знает толк в ведении собственного дела. Воплощение смелого проекта, внедряемого правительством, может привести к ощутимому росту уровня валового внутреннего продукта Молдовы, уверен администратор Свободной экономической зоны Бельц. 

Как отметил экономист Виорел Гырбу, преимуществ внедрения подобных экономических проектов (промышленных площадок в районах Молдовы - ред.) много — от роста ВВП и создания новых рабочих мест до снижения уровня массовой миграции из страны и увеличения доходов бюджета.

"Правительству необходимо еще больше усилий прилагать для реиндустриализации страны. Создание 16 индустриальных платформ — это очень хорошо, но, мне кажется, этого даже мало. Изменить ситуацию сейчас будет очень сложно, мы многое потеряли", - сказал Гырбу.
Михайл Пойсик
© Sputnik / Miroslav Rotari
Пойсик: в Молдове слово "промышленность" есть, а ее самой уже нет

Но в данный период времени есть и благополучные факторы, которые могут стать толчком для экономического развития республики Молдова. В частности, речь идет о возможности перенести в нашу страну производство из ряда зарубежных стран, а этом плане Молдова может быть очень интересной.

В связи с пандемическим кризисом, многие западные компании сворачивают свое производство на Востоке, и стремятся разместить его поближе, где-нибудь в Европе. В этом смысле Молдова могла бы стать таким регионом, полагает эксперт.

По мнению Гырбу, сегодня все ресурсы должны быть направлены на индустриальное развитие страны, поскольку мы в этом плане сильно отстаем даже от тех, чьи возможности сравнимы с нашими. Ресурсы же, которые придется вложить в реиндустриализацию страны, исчисляются миллиардами евро. Конечно, эти цифры для нас на сегодняшний день астрономические, но важно уже то, что на уровне государства присутствует понимание того, что необходимо что-то делать, а также движение, пусть и медленное, в этом направлении.

"Главное, чтобы на этом этапе не остановились, и чтобы политическая воля проявлялась не только у этого правительства, но и у всех последующих, потому что если мы будем все время менять экономические приоритеты, у нас ничего не получится", - подчеркнул экономист.

Такого рода трансформации, резюмировал Гырбу, проходят сложно, и требуют полной смены не только экономической системы, но и социальной. Необходимы реформы в образовательной сфере, чтобы подготовить нужные кадры, требуемых специалистов. И предстоит решить еще массу вопросов, чтобы получить эффективный результат.

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