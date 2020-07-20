Додон подвел итоги переговоров с МВФ

Общий объем новой программы финансирования превышает полмиллиарда долларов, а ее разработка должна завершится к концу июля.

КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в пятницу провел беседу по видеосвязи с руководителем мониторинговой миссии МВФ в Молдове Рубеном Атояном и постоянным представителем фонда в республике Владимиром Тулиным.

Как сообщил глава государства, беседа с представителями МВФ состоялась по завершению их онлайн-консультаций с представителями правительства, Национального банка и другими ответственными лицами.

По словам главы республики, были подведены итоги работы представителей МВФ, оценены параметры будущего меморандума о сотрудничестве, после чего стороны перейдут к разработке и подписанию непосредственной программы сотрудничества на три года.

"Кроме того, говорили о завершении реформы финансового и банковского сектора, сохранении независимого статуса Национального банка Молдовы, о бюджетной и налоговой политике, энергетике, о борьбе с коррупцией и укреплении правового государства", - добавил Додон.

Переговоры между Молдовой с миссией Международного валютного фонда стартовали еще в начале июля. Общий объем новой трехлетней программы составляет 550 миллионов долларов. Переговорный процесс должен завершиться 22 июля.

Предыдущее трехлетнее соглашение между Молдовой и МВФ было заключено в 2016 году. Общая сумма программы, вместе с последним траншем, составляла 178 миллионов долларов. Она была успешно завершена молдавскими властями.

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