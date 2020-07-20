Курс валют на вторник: как поведут себя доллар и евро

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 21 июля.

Доллар США несущественно подешевеет и установится на отметке в 17.0472 лея.

Европейская валюта, напротив, подорожает на один бан и будет торговаться по 19.5191 лея.

Украинская гривна также ослабнет и достигнет уровня 0.6178 лея.

Румынский лей несколько укрепится и будет стоить 4,0151 в пересчете на национальное молдавское платежное средство.

Российский рубль будет стоить 0.2382 в перерасчете на наш лей.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova