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Курс валют на вторник: как поведут себя доллар и евро

© AP Photo / Mark Lennihan
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200720/31003609/kurs-valyut-na-vtornik-kak-povedut-sebya-dollar-i-evro.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 21 июля.

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Доллар США несущественно подешевеет и установится на отметке в 17.0472 лея.

Европейская валюта, напротив, подорожает на один бан и будет торговаться по 19.5191 лея.

Украинская гривна также ослабнет и достигнет уровня 0.6178 лея.

Румынский лей несколько укрепится и будет стоить 4,0151 в пересчете на национальное молдавское платежное средство.

Российский рубль будет стоить 0.2382 в перерасчете на наш лей.

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