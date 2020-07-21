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Европейская комиссия

Молдова и ЕС подписали соглашение о кредите на сумму 100 миллионов евро

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200721/31013317/moldova-i-es-podpisali-soglashenie-o-kredite-na-summu-100-millionov-evro.html

Европейская комиссия выделила Молдове макрофинансовую помощь для борьбы с экономическим кризисом, спровоцированным пандемией COVID-19.

КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. Вице-премьер, министр финансов Сергей Пушкуца и глава Национального банка РМ Октавиан Армашу подписали во вторник соглашение о кредите на сумму 100 миллионов евро в качестве макрофинансовой помощи Молдове. Также подписан и Меморандум о взаимопонимании в этом отношении, сообщает Министерство финансов.

Глава минфина поблагодарил Европейский Союз за постоянную поддержку, которую европейские партнеры оказывают нашей стране в ее усилиях по проведению реформ и модернизации.

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"Подписание этого кредитного соглашения полностью соответствует интересам Республики Молдова. Правительство продолжит принимать необходимые меры для европейской интеграции и осуществления внутренних реформ, внедряя европейские стандарты", - заявил Пушкуца после подписания документов.

В соответствии с Соглашением, цель кредита состоит в том, чтобы смягчить внешние финансовые ограничения Молдовы, поддержать платежный баланс и потребности бюджета и обеспечить стабильность в текущей финансовой ситуации.

Кредит предоставляется двумя равными частями. Выделение первого транша обусловлено подписанием Меморандума о взаимопонимании, тогда как второй транш будет зависеть от прогресса, достигнутого в реализации положений Меморандума. Для получения второго транша правительству Молдовы необходимо выполнить шесть условий.

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Срок предоставления кредита составляет максимум 12 месяцев, а срок погашения - максимум 15 лет. Кредит будет погашен в один взнос. Процентная ставка, применяемая для каждого транша, будет зависеть от параметров, которые применяются Европейской комиссией при заимствовании на международном финансовом рынке.

В апреле 2020 года Европейская комиссия решила оказать макрофинансовую помощь десяти странам-соседям ЕС в контексте кризиса, спровоцированного пандемией COVID-19. Общая сумма помощи составит 3 миллиарда евро.

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Теги:
коронавирус, кредиты


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