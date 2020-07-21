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Новый заем: на что нужны 70 миллионов евро

© CC0 / Pixabay / Pijon
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200721/31013632/novyy-zaem-na-chto-nuzhny-70-millionov-evro.html

Правительство Молдовы хочет получить заем в Банке развития Совета Европы, планируется разделить средства на помощь системе здравоохранения и молдавским предприятиям.

КИШИНЕВ, 21 июл - Sputnik, Дарья Чернега. Молдова намерена подписать соглашение с Банком развития Совета Европы о реализации проекта "Чрезвычайное реагирование на COVID-19 и поддержка микро-, малых и средних предприятий". Соответствующий проект решения вынесен на публичное обсуждение.

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Как отмечают в Министерстве финансов, кабмин запрашивает на борьбу с пандемией и ее последствиями заем в размере до 70 миллионов евро. Предполагается, что деньги поделят на две части. Первую из них, 40 миллионов евро, направят на поддержку системы здравоохранения, например, на срочные закупки расходных материалов и оборудования, а также на проведение дополнительных экспертиз в рамках борьбы с пандемией.

Еще 30 миллионов евро пойдут на финансирование оборотного капитала и нужды малого и среднего бизнеса, пострадавшего от кризиса. Предприятиям помогут сохранить рабочие места. Как поясняют в Минфине, эту часть проекта реализуют "путем перекредитования финальных бенефициаров с помощью финансовых институтов".

Правительство Молдовы рассчитывает, что 70 миллионов евро будут распределены на 2020-2022 годы. Срок погашения задолженности разный: 15 лет - для тех инициатив, которые касаются здравоохранения, и 7 лет - на возврат средств, потраченных на поддержку малого и среднего бизнеса.

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