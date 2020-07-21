Новый заем: на что нужны 70 миллионов евро

КИШИНЕВ, 21 июл - Sputnik, Дарья Чернега. Молдова намерена подписать соглашение с Банком развития Совета Европы о реализации проекта "Чрезвычайное реагирование на COVID-19 и поддержка микро-, малых и средних предприятий". Соответствующий проект решения вынесен на публичное обсуждение.
Еще 30 миллионов евро пойдут на финансирование оборотного капитала и нужды малого и среднего бизнеса, пострадавшего от кризиса. Предприятиям помогут сохранить рабочие места. Как поясняют в Минфине, эту часть проекта реализуют "путем перекредитования финальных бенефициаров с помощью финансовых институтов".
Правительство Молдовы рассчитывает, что 70 миллионов евро будут распределены на 2020-2022 годы. Срок погашения задолженности разный: 15 лет - для тех инициатив, которые касаются здравоохранения, и 7 лет - на возврат средств, потраченных на поддержку малого и среднего бизнеса.
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