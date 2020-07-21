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Курс на среду — основные валюты дружно отступают

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200721/31019035/kurs-na-sredu-osnovnye-valyuty-druzhno-otstupayut.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 22 июля.

Европейская комиссия
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Согласно опубликованным данным, молдавский лей несколько наберет в весе на фоне падения цен на все основные валюты, кроме российского рубля.

Доллар США подешевеет почти на шесть банов и установится на отметке в 16,9884 лея.

Евро упадет в цене на восемь банов и будет торговаться по 19,4364 лея.

Украинская гривна также ослабнет и достигнет уровня 0,6148 лея.

Румынский лей подешевеет до соотношения один к 4.0150 молдавского лея.

Российский рубль несколько укрепится и будет стоить 0,2402 в перерасчете на национальное платежное средство.

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