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Международный валютный фонд

Руководство парламента обсудило с миссией МВФ новую программу финансирования

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200722/31021103/rukovodstvo-parlamenta-obsudilo-detali-programmy-finansirovanie-s-missiey-mvf.html

Основой программы МВФ, среди прочего, выступают прозрачное управление, борьба с коррупцией, укрепление институтов государства и сохранение независимости НБМ.

КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. Руководство парламента провело в среду дискуссию в режиме онлайн с руководителем миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рубеном Атояном. Стороны обсудили детали новой программы МВФ.   

Международный валютный фонд
© REUTERS / YURI GRIPAS
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С молдавской стороны в обсуждении приняли участие председатель парламента Зинаида Гречаная, вице-спикеры Михаил Попшой и Александр Слусарь, а также председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Владимир Головатюк. Беседа касалась разработки новой программы с МВФ и мер, необходимых для ее запуска.

В МВФ отметили, что основой программы, среди прочего, выступают прозрачное управление, борьба с коррупцией, укрепление институтов государства и сохранение независимости Национального банка Молдовы. Спикер молдавского парламента подчеркнула, что официальный Кишинев заинтересован в сотрудничестве с миссией Фонда.

"Я заверила, что власти Молдовы заинтересованы в новой программе с МВФ и предпримут все необходимые меры для ее разработки и реализации. Затронули тему пандемического кризиса, который негативно сказывается на бюджетных ситуациях стран региона", - сообщила Гречаная.

Молдавская сторона выразила благодарность Фонду за экстренную финансовую помощь, которую он оказал Молдове весной этого года.

Переговоры между Молдовой с миссией МВФ стартовали еще в начале июля. Общий объем новой (трехлетней) программы составляет 550 миллионов долларов. Переговорный процесс должен завершиться 22 июля. 

Предыдущее трехлетнее соглашение между Молдовой и МВФ было заключено в 2016 году. Общая сумма программы, вместе с последним траншем, составляла 178 миллионов долларов. Она была успешно завершена молдавскими властями.

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