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Бананы

Налетай - подешевело: почему в Молдове бананы стали доступнее для покупателей

© CC BY 2.0 / torbakhopper / going bananas : san francisco (2012)
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200722/31024094/naletay-podeshevelo-pochemu-v-oldove-banany-stali-dostupnee-dlya-pokupateley.html

На прилавках молдавских магазинов и супермаркетов несложно увидеть, что цены на бананы снизились в значительной степени, покупатели не должны удивляться, этому есть объяснение - на мировом рынке происходят те же тенденции.

КИШИНЕВ, 22 июл - Sputnik. При проведении анализа цен на бананы на молдавском рынке в конце июля 2020 года и за аналогичный период минувшего, 2019-го, можно констатировать снижение цен на бананы на 14-17 процентов. Сегодня килограмм этого экзотического лакомства, импортируемого в республику из Эквадора, стоит от 17 до 21 лея, в то время как год назад покупателю пришлось выкладывать по 25-27 леев за кило. 

Такое снижение цен на бананы в Молдове обусловлено ситуацией на мировом рынке. Основной импортер этого фрукта на мировом рынке - Эквадор - сообщает о катастрофическом падении оптовой закупочной цены на бананы.
Роман Венгер.
© Sputnik / Osmatesco
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Так за июль цена за стандартную коробку бананов на мировом рынке снизилась до 3,5 доллара. Эта цифра составляет лишь половину минимальной закупочной цены на бананы на мировом рынке, установленной кабинетом министров Эквадора. 

Мировые эксперты не исключают дальнейшего падения цен на бананы в Молдове и странах Юго-Восточной Европы. Дело в том, что на фоне стремительного падения цен на этот фрукт на мировом рынке, в Эквадоре сложился кризис перепроизводства, когда огромный урожай экзотических плодов просто не могут реализовать в полной мере по сколь-либо конкурентной цене. 

Из-за пандемии коронавируса у эквадорских экспортеров возникли значительные логистические трудности с доставкой продукции в страны назначения. Из-за пандемии длительное время полностью был закрыт рынок Китая, затем Турция ограничила пересечение своих государственных рубежей, где разгружались большегрузные корабли, доставлявшие значительные партии бананов из Эквадора.

В среднесрочной перспективе цена на этот фрукт в Молдове и странах СНГ вряд ли вырастет, незначительное повышение цен эксперты прогнозируют лишь к декабрю текущего года.

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Теги:
снижение, цены, Молдова, бананы


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