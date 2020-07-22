Премьер неожиданно нагрянул с проверкой на строительство дороги в Криулянах

Во время осмотра нового дорожного полотна были обнаружены дефекты. Глава правительства распорядился устранить недоделки и обеспечить качество работ.

КИШИНЕВ, 22 июл — Sputnik. Премьер-министр Ион Кику неожиданно приехал с проверкой на строительство дороги в Криулянском районе, где проходит реабилитация трассы Гоян-Криуляны.

Глава правительства вместе с госсекретарем минэкономики Анатолом Усатым, председателем района и примарами близлежащих сел осмотрел участок автодороги в районе села Бошкана. Причиной визита стали жалобы на качество работ, выполненных подрядчиком.

Премьеру сообщили, что из-за гравия, высыпанного на уложенный асфальт, уже несколько автомобилистов разбили лобовые стекла. Кроме того, из-за отсутствия дорожных знаков автомобили проезжали по еще не затвердевшему асфальту, не соблюдая скоростной режим в 30 км/ч и необходимую дистанцию между машинами. В результате свежее покрытие было повреждено.

Кику потребовал устранить дефекты, обнаруженные на ряде участков автодороги.

"Прошу контрольные учреждения тщательно проверить качество работ. Министерство финансов не будет выделять деньги, пока мы не уверены, что работы были выполнены качественно. Лучше ремонтировать меньше дорог, но лучше. Я также прошу местные власти сообщать о любых зарегистрированных проблемах", - сказал премьер.

Участок автотрассы протяженностью 33 километров пересекает пять населенных пунктов Криулянского района.

Временный ремонт проведен уже на 22 километрах дороги. Это продлит срок службы дорожного покрытия на несколько лет, пока не будет произведен капитальный ремонт, для которого потребуется около 200 миллионов леев. Временный ремонт включает в себя заполнение ям, укладку асфальтового ковра высотой 4 сантиметра и битумную обработку со сроком службы до 7 лет.

Стоимость работ составляет 16,5 миллиона леев, выделенных из Дорожного фонда. Ремонтные работы должны быть завершены 15 августа 2020 года, и подрядчик обязан устранить зарегистрированные дефекты. Гарантийный срок составляет один год.

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