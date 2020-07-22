Переговоры Молдовы и МВФ по новой программе: что заявили в кабмине

КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. Глава молдавского правительства Ион Кику обсудил с группой экспертов МВФ во главе с Рубеном Атояном ход переговоров о заключении новой программы с фондом.

Как сообщили в пресс-службе молдавского кабмина, стороны высоко оценили конструктивный диалог за последние две недели, в ходе которого специалисты миссии МВФ провели переговоры с властями республики о действиях, предусмотренных новой программой по стране.

В правительстве пояснили, что новый документ будет включать широкий набор приоритетных мер, направленных на поддержку экономики Молдовы, продвижение эффективного бюджетно-налогового и финансового управления, борьбу с коррупцией и укрепление верховенства закона, совершенствование энергетической политики, поддержание независимого статуса Национального банка Молдовы, продолжение реформы центральных и местных органов власти и другое.

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"Благодарю команды экспертов за проделанную работу. Достигнут консенсус по большинству условий и политических мер. Поддержка МВФ ценна для Молдовы, она позволит нам продолжать действительно важные реформы в нашей стране", - сказал Кику.

Переговоры между властями Молдовы и миссией МВФ стартовали еще в начале июля. Общий объем новой (трехлетней) программы составляет 550 миллионов долларов. Большая часть суммы, как пояснили в правительстве, пойдет на поддержку бюджета.

"Переговоры по новой программе продолжатся. Меморандум между Молдовой и МВФ предстоит обсудить в сентябре в рамках заседания Совета директоров Международного валютного фонда", - добавили в кабмине.

Предыдущее трехлетнее соглашение между Молдовой и МВФ было заключено в 2016 году. Общая сумма программы, вместе с последним траншем, составляла 178 миллионов долларов. Она была успешно завершена молдавскими властями.

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