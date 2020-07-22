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Крутой поворот евро, "унывающий" доллар: курс валют на четверг

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200722/31032396/krutoy-povorot-evro-i-unyvayuschiy-dollar-kurs-valyut-na-chetverg.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. Установлен официальный обменный курс на четверг, 23 июля. Одни валютные игроки несколько сдадут позиции, а другие - укрепятся по отношению к молдавскому "льву".

К примеру, евро станет тверже практически на 20 банов и разместится на отметке в 19,6332 лея. Доллар же уступит еще один бан и будет торговаться по 16,9727 лея.

Михай Бологан
© Sputnik / Osmatesco
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За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процента. В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" прибавил 50 с лишним банов, а евро - 30 банов. Февраль оба "иностранца" также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов. Что касается весны, то в марте "зеленый" подорожал на примерно 40 банов, а евро - примерно на 67 банов. В начале апреля "тяжеловесы" хоть и продолжили напирать, но под занавес месяца сдали позиции - доллар опустился на 32 бана, а евро финишировал с минусом более чем в 50 банов. В мае доллар ушел в минус больше, чем на 20 банов, а евро практически не изменился в цене. В июне "американец" сдал порядка 40 банов, а "европеец" - 16 банов.

Что касается остальных валют, то 23 июля в небольшом минусе окажется российский рубль, который подешевеет до 0,2395 лея, а украинская гривна сдаст позиции до 0,6106 лея. Румынский лей будет в незначительном плюсе - до 4,0565 в пересчете на нацвалюту.

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