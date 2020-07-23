Выгода Молдовы - многогранна: как страна может развивать экономику и торговлю

Наша республика может наладить более интенсивные отношения, как с Евразийским экономическим союзом, так и с ЕС, важно найти эффективные методы ведения торговли с этими структурами, считают отечественные экономисты.

КИШИНЕВ, 23 июл - Sputnik. Перед Молдовой открыты большие перспективы для развития экономики и внешнеторговых отношений, важно, чтобы правительство страны более активно включалось в кооперацию с внешними партнерами – как со странами Евразийского экономического союза, так и с партнерами из ЕС.

Надо переосмыслить видение экономики и ее ведение

Как отметила в эфире радиостудии Sputnik Молдова экономический эксперт, директор Центра стратегических исследований и реформ Галина Шеларь, наша страна не должна находиться в ожидании того, что экономические партнеры сами придут и предложат детальный план сотрудничества. Руководству Молдовы надо проявлять инициативу в этом смысле, будучи на шаг впереди, найти свои ниши на рынках ЕАЭС и Евросоюза, прочно обосноваться там.

“Руководство нашей страны должно полностью переосмыслить стандартные подходы к ведению национальной экономики и выстраиванию внешнеторговых отношений”, - подчеркнула собеседница.

Сотрудничество Молдовы с Евразийским экономическим союзом, по мнению эксперта, следует рассматривать, прежде всего, с точки зрения выгоды для молдавских производителей.

В этом смысле правительство и Минсельхоз должны брать во внимание все направления, которые могли бы послужить развитию экономические связей республики со странами ЕАЭС и Россией.

“Если мы говорим об интеграционных экономических процессах, задача нашей страны – увязать наши точки соприкосновения и с ЕАЭС, и с ЕС, не обостряя отношения между этими двумя партнерами, руководствуясь правилом, что экономика является концентрированным отображением политики - и не наоборот”, - подчеркнула Шеларь.

Стопором в развитии отношений Молдовы с ЕАЭС была позиция кабинета министров во главе с Павлом Филипом, когда власти республики, вопреки экономической выгоде и здравому смыслу, во внешнеполитическом курсе ставили страну в ситуацию “или - или”. Говоря конкретнее, экономика оказывалась перед бескомпромиссным вариантом развития отношений лишь с Евросоюзом – не более.

“Сейчас страны Евразийского Союза обсуждают стратегию развития до 2030 года, Молдова должна найти свое место в этом долгосрочном плане. Одних разговоров власти – мало, необходимо предлагать свои проекты, свое видение как страны-наблюдателя при ЕАЭС в этом интеграционном экономическом проекте”, - уточнила Шеларь.

По мнению собеседницы, говорить об участии Молдовы в ЕАЭС лишь с потребительской точки зрения, беря во внимание только цифры экспорта плодоовощной и винодельческой продукции в страны этого сообщества, - абсурдно. Республика должна выработать долгосрочный план сотрудничества с ЕАЭС по всем направлениям развития экономики и торговли.

“Молдавские производители, которые на данный момент не могут полностью обеспечить каждую из стран ЕАЭС необходимыми сельхозпродуктами, должны провести детальный анализ и выяснить, в каких товарах нуждается Россия, в каких – Казахстан, в каких – Беларусь и так далее”, - отметила экономист.

Еще одно приоритетное направление для молдавских производителей аграрной продукции – выстраивание сотрудничества не только с крупными городами России и других стран ЕАЭС, но и с регионами РФ.

Равнение – не только на Москву и Петербург

Востребованность молдавской продукции на российском рынке высока, об этом говорит хотя бы тот факт, что Республика Молдова на протяжении трех лет занимает первое место по объему поставок свежих яблок в Россию.

Молдавским сельхозпроизводителям в 2019 году удалось установить рекорд по отправке овощей и фруктов на прилавки российских рынков и супермаркетов.

Согласно опубликованной экономической статистике, за минувший год садоводы республики поставили в Россию продукции на сумму, превышающую 200 миллионов долларов.

Как отметил в интервью студии Sputnik Молдова государственный секретарь Минсельхоза Михаил Македон, молдавские сельхозтовары остаются востребованными на российском рынке, поставки постепенно увеличиваются.

"Наши предприятия и фермеры стремятся реализовать свою продукцию в больших городах. Понятно, что ориентируются они на Москву, Санкт-Петербург, но и расширять географию тоже необходимо. Молдавские товары также востребованы и в других регионах России", - сказал Македон.

Он подчеркнул, что отечественным предприятиям необходимо применять новые маркетинговые стратегии, расширять технологические возможности, идти в ногу со временем.

"Мы сейчас рассматриваем возможность создания в республике большого производственно-распределительного узла, благодаря которому осуществлялось бы планирование поставок товаров в разные регионы России, с учетом объемов, логистики, других факторов", - отметил Македон.

Он напомнил, что сотрудничество с Россией налаживалось поэтапно. Были проведены совместные экономические форумы, как в Молдове, так и в России. Благодаря этому восстанавливались старые связи, налаживались новые. Госсекретарь Минсельхоза выразил уверенность, что на российском рынке будет появляться все больше молдавской продукции.

Развитие перерабатывающей промышленности

Одна из ниш, которую могут прочно занять на рынках Евразийского союза молдавские производители, - поставка консервной продукции, но для этого необходимо это производство активно развивать, поскольку нынешних мощностей не хватит для такой амбициозной цели. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал эксперт по производству консервов, человек, проработавший в этой отрасли несколько десятилетий, - Иван Сандик.

“Для сравнения скажу, что во времена Советской Молдавии в республике насчитывалось 26 консервных заводов, а эта отрасль была одной из основных в экономике. Тогда объем производства консервов в республике составлял около 2 миллиардов единиц в год. Вагоны увозили из Молдавии компоты, консервированные фрукты и овощи, зеленый горошек, варенье и джемы, доставляя их по всей территории СССР”, - рассказал ветеран отрасли.

Молдавская консервная продукция была известна от советского пограничного поста “Чоп” на Украине до Курил. Наибольшие партии переработанной консервированной продукции шло в северные регионы СССР в города, расположенные за полярным кругом.

Сегодня, по словам Сандика, возродить этот сектор экономики в объемах времен Молдавской ССР практически невозможно. В 90-е годы прошлого столетия на волне “дикой” приватизации многие консервные заводы-гиганты были попросту уничтожены, а оставшиеся и ныне функционирующие могут обеспечить лишь около 10 процентов от советских объемов производства.

По оценкам экспертов, для полного восстановления одного мощного консервного предприятия и оснащения его современными производственными линиями необходимы инвестиции почти в полмиллиарда долларов. В условиях, когда республика по уровню экономического развития является одной из самых бедных стран Европы, такие амбициозные цели, по словам Сандика, кажутся и вовсе нереальными.

Однако есть повод для оптимизма, уточнил собеседник. Если в течение полутора-двух десятилетий правительство и Минсельхоз будут пошагово стараться развивать эту отрасль, постепенно можно прийти к ее восстановлению до 25-30 процентов от былых объемов.

Правительство Молдовы проводит гибкую и прагматичную экономическую политику, которая включает возможности широкоформатного сотрудничества с ЕАЭС. Это дает надежду на то, что со временем удастся реанимировать и такое важное направление экономики, как перерабатывающая промышленность.

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