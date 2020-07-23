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Молдовагаз

"Молдовагаз" завершает еще один масштабный инфраструктурный проект

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200723/31037625/moldovagaz-zavershaet-esche-odin-masshtabnyy-infrastrukturnyy-proekt.html

Протяженность восстанавливаемого участка газопровода составляет 1,3 километра, а стоимость проекта оценивается в 1,8 миллиона леев.

КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Работы по восстановлению надземного стального газопровода высокого давления диаметром 720 миллиметров, питающего теплоэлектроцентраль "Источник №1" предприятия "Термоэлектрика", завершены на 70%. Как сообщает пресс-служба АО "Молдовагаз", они начались 1 июня и должны быть завершены не позднее 15 сентября.

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"Согласно технологическому процессу, на первом этапе были проведены работы по ремонту сварных стыков, после чего пескоструйной машиной снимается старый слой краски, включая коррозию. Затем наносятся несколько слоев грунтовки и защитного покрытия, чей гарантийный срок эксплуатации составляет 10 лет", - сообщили в предприятии.

В пресс-службе "Молдовагаз" подчеркнули, что протяженность восстанавливаемого участка газопровода составляет 1,3 километра, а стоимость проекта оценивается в 1,8 миллиона леев.

Ремонтные работы проводятся в соответствии с Инвестиционным планом "Кишинэу-газ" на 2020 год.

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