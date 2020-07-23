"Молдовагаз" завершает еще один масштабный инфраструктурный проект

Протяженность восстанавливаемого участка газопровода составляет 1,3 километра, а стоимость проекта оценивается в 1,8 миллиона леев.

КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Работы по восстановлению надземного стального газопровода высокого давления диаметром 720 миллиметров, питающего теплоэлектроцентраль "Источник №1" предприятия "Термоэлектрика", завершены на 70%. Как сообщает пресс-служба АО "Молдовагаз", они начались 1 июня и должны быть завершены не позднее 15 сентября.

"Согласно технологическому процессу, на первом этапе были проведены работы по ремонту сварных стыков, после чего пескоструйной машиной снимается старый слой краски, включая коррозию. Затем наносятся несколько слоев грунтовки и защитного покрытия, чей гарантийный срок эксплуатации составляет 10 лет", - сообщили в предприятии.

В пресс-службе "Молдовагаз" подчеркнули, что протяженность восстанавливаемого участка газопровода составляет 1,3 километра, а стоимость проекта оценивается в 1,8 миллиона леев.

Ремонтные работы проводятся в соответствии с Инвестиционным планом "Кишинэу-газ" на 2020 год.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova