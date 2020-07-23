Золотое лакомство Молдовы: как страна может разбогатеть, и что мешает этому

Капризы природы поставили молдавских пчеловодов в незавидное положение - урожай меда составит лишь 35 процентов от того, что ожидали собрать пасечники по всей республике.

КИШИНЕВ, 23 июл - Sputnik. Ветераны отрасли пчеловодства не помнят таких погодных неурядиц за все время содержания пасек, как зимой и весной 2020 года. Из-за теплого февраля и заморозков в апреле-мае значительная часть пчелиных семей погибла, а для того, чтобы выжили остальные приходилось подкармливать их постоянно сахарным сиропом. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал глава Ассоциации пчеловодов республики Ион Максим.

“Основная причина неурожая меда в нынешнем сезоне заключается в том, что из-за засухи цветки акации и полевых растений не выделяли нектар. Фактически акациевый мед в этом году пчелы собрали в мизерном объеме, поскольку за заморозками в республике последовал длительный период дождей, который также осложнил медосбор”, - рассказал глава профильной ассоциации.

Качество молдавского меда ценят на Западе

Эксперт уточнил: из-за незначительного сбора акациевого меда, который считается одним из самых дорогих экспортных сортов и продается за рубежом по 2,5 доллара за килограмм, пчеловоды и понесли основные убытки.

Май также оказался для молдавских пасечников катастрофическим в плане погодных условий – цветочного меда за 31 день было собрано порядка 25 процентов от ожидаемого за этот период урожая.

“Такой сложной ситуации у нас не было за минувшие 30 лет, по сбору полифлорного меда с полей подсолнечника также наблюдалась сложная ситуация. Из-за гидрологической засухи эта культура при цветении не выделяла достаточный объем нектара для нормального медосбора. Немногим лучше оказалась ситуация в северных районах страны, где осадки шли чаще в мае-июне”, - уточнил собеседник.

Сегодня, по словам главы профильной ассоциации, молдавские пчеловоды при экспорте продукции в страны Европы сталкиваются со значительной конкуренцией. Она связана с тенденциями по реализации меда на мировом рынке, куда страны Латинской Америки и Северной Африки поставляют сладкое лакомство в больших объемах по более низким ценам – около 1 доллара за килограмм.

Однако, как уточнил пчеловод, американский и африканский мед – более низкого качества, а молдавский продукт в Европе ценят за обилие микроэлементов, содержащихся в нем. Многие европейцы готовы отдать по 2-2,5 доллара за килограмм, лишь бы быть уверенными, что покупают качественный продукт, добавил собеседник.

“На Европейской ярмарке меда наши пчеловоды получили золотую, две серебряные и одну бронзовую медали за качество молдавского меда различных сортов. Для нашей страны это – очень хороший результат. Из 200 участников ярмарки четверо граждан Молдовы заняли лидирующие места по качеству меда”, - рассказал глава Ассоциации пчеловодов.

Сегодня, по словам эксперта, для развития пчеловодства в республике молдавские пасечники нуждаются в государственных субсидиях для развития и расширения производств. При господдержке этот сектор мог стать одним из лидирующих и перспективных во всей отрасли сельского хозяйства страны в целом. Пчеловод уверен: молдавский мед, учитывая его целебные свойства, можно было бы продавать в Европе в качестве лекарства, придумав оригинальный коммерческий слоган и организовав промо-кампанию на уровне государства.

Акцент – на продукцию с повышенной стоимостью

К сожалению, такая перспективная отрасль, как производство меда, пока не получает в Молдове должного развития. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

У нас в стране есть все возможности для производства продукции гораздо более прибыльной. Один из таких товаров — мед, продукт с высокой добавленной стоимостью.

"Если 15 лет назад Молдова экспортировала мед на сумму менее миллиона долларов в год, то за последние годы мы поднялись до уровня 15 миллионов долларов в год", - сказал эксперт.

Как сообщил Ионицэ, эта сумма составляет чуть более половины процента от общего объема экспорта Молдовы. В общей доле экспортных поставок за рубеж эта цифра серьезной роли не играет. Но сейчас эксперты понимают, что у отрасли есть перспективы для роста и возможности для того, чтобы сделать ставку именно на увеличение производства меда.

В то же время, полагает Ионицэ, на государственном уровне производству меда не было уделено должного внимания.

"Есть иностранные доноры, которые помогали этой отрасли в последнее время. Но необходимо понимание на уровне властей, что это высокодоходная отрасль, что есть рынки сбыта для этой продукции. Молдова должна только гарантировать качество, систему контроля и объемы производства", - отметил Ионицэ.

Сейчас можно говорить о том, что производство меда в Молдове получило свое развитие, достигло определенных объемов. Но 15 миллионов долларов дохода отрасли от экспорта — далеко не наш предел. И если государство обратит внимание на этот сектор агрохозяйства и проблемы пчеловодов, есть возможность увеличить поставки меда в два, и даже в три раза, заключил эксперт.

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