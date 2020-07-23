Обменный курс на пятницу: кто идет в отступление

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 23 июл — Sputnik. Национальный банк Молдовы установлен официальный обменный курс на пятницу, 24 июля.

Таким образом, согласно курсу НБМ, доллар США "похудеет" на четыре бана и установится на отметке в 16.9358 лея.

Евро упадет в цене еще на один бан и в результате будет торговаться по 19.6227 лея.

Украинская гривна также ослабнет на один бан, но паритет ее несколько иной - 0.6064 лея.

Стоимость румынского лея практически не изменится. Он будет стоить 4.0584 в пересчете на молдавскую национальную валюту.

Российский рубль несущественно подешевеет, он в пятницу будет равен 0.2378 лея.

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