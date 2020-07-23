Когда Молдова и Россия начнут торговать через лей и рубль, исключив евро

Как развиваются торгово-экономические отношения между Молдовой и Россией, перспективы двустороннего сотрудничества и новые проекты: основные темы онлайн-сессии "Export Morning - Россия".

КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Россия остается основным стратегическим партнером для Молдовы. К такому выводу пришли участники восьмой сессии Export Morning, организованной Агентством инвестиций.

По словам гендиректора структуры Родики Вербенюк, нынешняя онлайн-сессия посвящена предпринимателям, которые заинтересованы в увеличении и расширении потенциала поставок на российский рынок.

"Экспорт в РФ за 2019-й год, по данным Национального бюро статистики, составил порядка 250 миллионов долларов США, что примерно на 14% больше, чем за 2018-й", - сказала Вербнюк.

Она отметила, что Молдова и Россия продолжают развивать законодательную базу двустороннего сотрудничества, которая на данный момент состоит уже из 162 подписанных двусторонних документов и 28 соглашений о сотрудничестве с российскими регионами.

Торговый представитель РФ в Молдове Владислав Дарвай отметил, что Россия была и остается основным торговым партнером республики, поддерживает молдавских предпринимателей.

"С 2014 года растет импорт промышленных товаров российского производства на молдавский рынок. По нашему мнению, это подтверждает высокое качество и конкретные цены на российские товары", - сказал Дарвай.

По его словам, речь идет о существенном росте объема поставок минеральных удобрений, агротехники и транспортных средств.

О потенциале молдавско-российских отношений

Государственный секретарь Министерства экономики и инфраструктуры Юлиана Дрэгэлин отметила, что значительно активизировался как политический, так и экономический двусторонний диалог на всех уровнях, повестка которого достаточно насыщенна и охватывает самые различные сегменты.

По ее мнению, организованный онлайн форум доказывает существование взаимного интереса для продвижения совместных проектов, обсуждения торгового потенциала, выработки предложений по улучшению делового климата.

Говоря о внешнеторговом обороте между двумя странами, Дрэгэлин отметила, что Россия занимает одно из первых мест среди партнеров, с которыми Молдова развивает экономические отношения. Чиновница убеждена, что реальный потенциал взаимодействия между странами намного превышает статистические данные.

Она отметила также важность проведения очередного заседания молдавско-российской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое намечено на октябрь.

"Отмечу идею создания и развития одного из крупнейших молдавско-российских проектов – это торгово-логистический хаб, концепция которого разрабатывается совместными усилиями. Цель данного логистического центра – координация, производство и стимулирование уникальных продуктов с высокой добавленной стоимостью, обеспечение хозяйствующих субъектов условиями хранения, лабораториями и логистикой. Это будет очень хорошей платформой связи между российским и молдавским бизнесом", - сказала Дрэгэлин.

Фишки, на которые надо обратить внимание молдавским производителям

Россия остается основным стратегическим партнером для Молдовы, заявила министр-советник по экономическим вопросам посольства республики в Москве, полномочный представитель правительства Молдовы в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Оксана Гречаный.

"Самая большая проблема, с которой сталкиваются нашим производители, - это конкуренция. Российский рынок импортирует много товаров из многих стран, в том числе Европы. Могу сказать, что самая большая проблема касается именно маркетинга", - сказала Гречаный.

По ее словам, она не уверена, что молдавские предприниматели смогут справиться без помощи государства – нужны вложения в этом плане. Говоря о возможностях молдавского производителей, чиновница обратила внимание на несколько важных моментов – маркетинг, личное участие и умение продать товар.

"Это действительно нужно, потому что конкурентоспособность здесь очень высокая, российский рынок действительно насыщен. И мы должны доказать, что мы не уступаем ни по цене, ни по качеству. Если взять те же вина, то мы не уступаем ни французским, ни итальянским", - подчеркнула министр-советник по экономическим вопросам посольства Молдовы в России.

Она отметила, что необходимо осваивать региональный рынок России, а не ориентироваться только на экспорт в столичный регион.

"Очень хороший опыт регионов – Воронеж, Курская область, Ярославль, которые очень заинтересованы в молдавской продукции. Открытость российского рынка максимальна. Все зависит от готовности наших производителей", - пояснила Гречаный.

Как отметила министр-советник по экономическим вопросам посольства Молдовы в России, из-за пандемии, конечно, перекрыты многие возможности.

"Но мы надеемся, что к сентябрю-октябрю откроются границы, дороги и будет больше возможностей, чтобы наши предприниматели снова попали на российский рынок и участвовали в различных мероприятиях", - добавила Гречаный.

Проект AgroHub

Гендиректор AgroHub-Молдова Александр Балтаг рассказал о разработке совместного молдавско-российского проекта AgroHub. Это площадка, по его словам, со 100-процентным частным капиталом.

"Этот проект направлен на продвижение молдавской сельскохозяйственной продукции на международных рынках, чтобы ее узнавали. В первую очередь, мы делаем акцент на экспорт молдавских товаров на рынки соседних стран, в Россию. В последующих этапах развития проекта, конечно, мы планируем выйти и на другие рынки – Республики Беларусь и другие государства СНГ, Турции, Евросоюза и восточные рынки", - сказал Балтаг.

Председатель Российского торгово-финансового союза (партнер AgroHub-Молдова) Станислав Пугинский отметил, что AgroHub - крупнейший центр по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой и, в то же время, часть инфраструктуры их развития.

"AgroHub, с моей точки зрения, выгоден как Молдове, так и России. Мы заинтересованы в долгосрочных стабильных поставках качественной сельхозпродукции по приемлемым ценам для наших потребителей. Молдавская продукция этим требованиям отвечает. Надеемся, что с помощью AgroHub качество и стабильность поставок будет обеспечена", - сказал Пугинский.

По его словам, AgroHub не является инфраструктурой только для экспорта, но и для импорта - по ряду позиций Россия тоже может экспортировать некоторые товары. К примеру, сыры, мясо и другую продукцию.

"Выгода совершенно обоюдная. Что касается формирования AgroHub. На сегодняшний момент договорились с ключевыми российскими регуляторами - Россельхознадзором и Федеральной таможенной службой - о том, что Россельхознадзор установит постоянный инспекционный удаленный пост в структуре AgroHub, что радикально упрощает процедуру фитосанитарного контроля, которая будет проходить прямо на территории Молдовы", - пояснил председатель Российского торгово-финансового союза.

Он рассказал, что сертификаты качества будут электронными. Благодаря им формируется "зеленый коридор" для поставок в РФ.

"Это разрешает ключевую проблему, которая была, - регуляторные риски при поставках агропродукции из Молдовы. Таким образом, появляется стабильно действующая импортно-экспортная компания, в которую инвесторы могут вкладывать деньги. Второй момент – сейчас формируется синдикат российских банков, который с нашей стороны начал бы кредитование этого проекта", - добавил Пугинский.

По его словам, в этот синдикат входят Евразийский банк развития, Россельхозбанк, ВТБ и другие. Благодаря этому, расчеты будут идти в паре рубль-лей, а не через третью валюту – евро, как на данный момент. То есть , как пояснил он, не будет потерь при конвертации.

Собеседник рассказал, что на октябрь перед 16-м пленарным заседанием межправительственной комиссии запланирован Форум российско-молдавского экономического сотрудничества. Он обратил внимание, что проведение этого мероприятия задумано не только как полномасштабная презентация проекта AgroHub-Молдова, но и как площадка, которая позволяет производителям продвигать свою продукцию, налаживать и развивать отношения с российским ритейлом.

"Эта та площадка, которая обеспечит реализацию этой задачи", - отметил Пугинский.

Он обратил внимание на то, что в Молдове запланировано формирование маркетингового бюджета, ориентированного на Россию.

"Ведем переговоры с Бюро виноградарства и виноделия в Молдове, чтобы открыть позицию на Россию и сформировать концепцию продвижения товаров, которая отличается от того, что делают другие страны, где производители продвигают конкретный продукт. Мы считаем, что следует продвигать на рынок РФ Молдову, как некий образ, а не как, скажем, вино определенной компании. Продвигать саму страну, чтобы наименование "молдавское вино" было узнаваемо потребителями", - заключил Пугинский.

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