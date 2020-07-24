У Молдовы есть потенциал: как страна может зарабатывать на солнце и ветре

КИШИНЕВ, 24 июл - Sputnik. Страны-соседки Молдовы - Румыния и Болгария - давно и вплотную применяют практику использования альтернативных источников энергии. Прежде всего, они используют ветряные генераторы - устройства довольно дорогостоящие, но окупающие себя в течение 7-8 лет, учитывая объемы производимой ими энергии.
В Молдове такая перспектива пока кажется лишь далеким будущим, поскольку никто не хочет утруждать себя созданием "парков" ветрогенераторов. Об этом заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова экономический эксперт Сергей Унгуряну.
По словам специалиста, такая ситуация сложилась, поскольку в национальном законодательстве есть недоработки.
"Молдове необходимо выработать четкую систему создания таких станций, вырабатывающих энергию из силы ветра. Более того, географический рельеф Молдовы подходит для того, чтобы установить такие ветряные станции", - отметил собеседник.
Теоретически создание в республике таких электростанций возможно, но практически банки вряд ли выдадут кредиты для их возведения, поскольку нет четких гарантий, что такая частная электростанция не обанкротится, как нет и понимания того, во сколько обойдется генерируемая ею энергия конечному потребителю.
"Лишь недавно в Национальном агентстве по регулированию в энергетике (НАРЭ) провели расчет, сколько мог бы стоить киловатт/час вырабатываемого на ветряных или солнечных станциях электричества. Но есть еще одна препона: не определен сам механизм строительства таких станций в республике. Все затраты и риски по их возведению берет на себя разработчик", - уточнил Унгуряну.
Сейчас, по словам эксперта, даже в Минэкономики Молдовы нет четкого видения того, как создавать такие ветряные или солнечные электростанции в республике. Экономисты не могут дать ответ - за какой период окупится такая станция, и не прогорит ли на ее создании инвестор.
"В Молдове необходимо официально закрепить тарифы на "зеленую", экологическую электроэнергию. В законах страны есть недоработки, именно из-за них в такой небольшой стране, как Молдова, где можно было бы активно использовать энергию ветра и солнца, не создают подобные станции", - добавил собеседник.
Использование альтернативных технологий выработки могло бы снизить зависимость страны от импорта электроэнергии, Молдова бы в значительной степени обеспечивала внутренние потребности, однако пока это все лишь в будущем и остается на уровне теоретических разработок, резюмировал Унгуряну.
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