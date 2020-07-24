Возможна ли перезагрузка экономики Молдовы во время кризиса: ответ Додона

Президент полагает, что шоковая ситуация, спровоцированная пандемией COVID-19, может стать шансом для некоторых экономических отраслей страны.

КИШИНЕВ, 24 июл - Sputnik. В связи со множеством ограничений экономической деятельности из-за пандемии коронавируса, в экономике Молдовы, как и других стран мира, начался кризис.

Президент Молдовы Игорь Додон, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik, заявил, что эти непростые обстоятельства, тем не менее, могут стать шансом оживить национальную экономику.

Он отметил, что можно улучшить ситуацию, создав возможности для развития местного, малого, среднего и регионального бизнеса, условия для инвестирования и для граждан Молдовы, а не только за счет привлечения кредитов и капиталов из-за рубежа.

Говоря о кризисе в Молдове, президент упомянул ситуацию в России после 2014 года, когда она была подвергнута экономическим санкциям со стороны Запада.

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"Думаю, что на сто процентов это шанс, имею в виду, кризис. Но это для некоторых секторов. Но мы не сможем использовать в полной мере опыт России, поскольку у нас нет тех объемов внутреннего спроса, нет столько потребителей, мы ведь небольшая страна", - объяснил Додон.

Среди отраслей экономики, которые могли бы подняться даже в кризис, президент упомянул инфокоммуникационные технологии и внутренний туризм.

"Посмотрите на IT-сектор, какой шаг вперед мы сделали по сравнению с тем, что было 5 лет назад, хотя бы в области образования. То же самое – внутренний туризм. Часто наблюдаю, как многие открывают все новые места в Молдове", - подчеркнул глава государства.

Экономика Молдовы потерпела серьезные потери в период карантина (март-апрель), когда были введены множества ограничений на экономическую деятельность, пострадали даже экспорт и импорт.

Тем не менее, многие эксперты полагают, что нынешняя ситуация позволяет некоторым компаниям расшириться, пока другие закрываются или объявляют о банкротств.

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