Что покажут евро и доллар: курс валют на выходные

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на 25 июля.

За выходные основные игроки сыграют разнонаправленно по отношению к молдавскому лею.

Доллар поднимется до отметки в 16,9358 лея.

Евро имеет такую же динамику и будет торговаться по 19,6227 лея.

Что касается остальных валют, то 27 июля несколько укрепит свои позиции украинская гривна, она прибавит 1 бан и остановится на отметке 0,6064 лея.

Румынский лей несущественно ослабнет, он будет стоить 4,0584 в пересчете нанацвалюту.

Российский рубль сохраняет паритет 1 к 0,2378 молдавского лея.

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