11:25 25 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.62
  • USD16.94
  • RUB0.24
  • RON4.06
  • UAH0.61
Поиск
Рубль, архивное фото.

Что покажут евро и доллар: курс валют на выходные

© Sputnik / Владимир Трефилов
Экономика
Получить короткую ссылку
76 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200725/31057405/chto-pokazhut-evro-i-dollar-kurs-valyut-na-vykhodnye.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на 25 июля. 

За выходные основные игроки сыграют разнонаправленно по отношению к молдавскому лею.

Профессор Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), политолог Олег Матвейчев
© Sputnik / Asatur Yesayants
Матвейчев: какова вероятность развития мирового экономического кризиса

Доллар поднимется до отметки в 16,9358 лея.

Евро имеет такую же динамику и будет торговаться по 19,6227 лея.

Что касается остальных валют, то 27 июля несколько укрепит свои позиции украинская гривна, она прибавит 1 бан и остановится на отметке 0,6064 лея.

Румынский лей несущественно ослабнет, он будет стоить 4,0584 в пересчете нанацвалюту.

Российский рубль сохраняет паритет 1 к 0,2378 молдавского лея.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Головатюк: экономику Молдовы от краха спасает ее относительная неразвитость
Чем пандемия COVID-19 угрожает национальной экономике — прогнозы эксперта
Телефонный разговор Путина и Трампа: стабильность, безопасность, экономика


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Гребец Наум Прокопец.
Спортивная гордость страны: олимпийские призеры советской Молдавии
Бельцкий госуниверситет – современный вуз с богатыми традициями.
Абитуриент-2020: Бельцкий университет – настоящая жемчужина севера Молдовы
15 архитектурных объектов Олимпиады-80
15 архитектурных объектов Олимпиады-80

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться