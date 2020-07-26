11:36 26 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.62
  • USD16.94
  • RUB0.24
  • RON4.06
  • UAH0.61
Поиск
Золото.

Золото в мире дорожает - в чем хранить сбережения гражданам Молдовы

© Sputnik / Илья Наймушин
Экономика
Получить короткую ссылку
185 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200726/31039041/zoloto-v-mire-dorozhaet-v-chem-khranit-sberezheniya-grazhdanam-moldovy.html

Цена драгоценного металла выросла в мире до исторического максимума за последние девять лет, следует ли гражданам Молдовы массово скупать драгоценный металл, либо такой способ сохранения средств - пережиток прошлого. В вопросе разбирался корреспондент Sputnik.

КИШИНЕВ, 26 июл - Sputnik. На минувшей неделе цена унции золота на мировых биржах поднялась на 24,5 доллара и установилась на отметке в 1840 долларов за стограммовый слиток. Это - абсолютный рекорд, начиная с осени 2011 года. 

Корреспондент Sputnik Молдова решил выяснить: а выгодно ли гражданам нашей республики хранить свои сбережения не в основных мировых валютах, а именно в золоте? Об этом рассказал экономический эксперт Виорел Гырбу.  

"Я думаю, что инвестировать те немногие средства, которые зарабатывают граждане Молдовы, в золото — пережиток прошлого. Более того, в Молдове нет рынка золота, покупать этот драгоценный металл в слитках мы не можем по той цене, которая сейчас установилась на мировом рынке. Золотые ювелирные изделия продаются по гораздо большей цене, чем слитки на рынке. Поэтому инвестирование средств в золото становится просто бессмысленным", — заявил экономический эксперт.

Сегодня в ломбардах столицы цена за грамм золота 585 пробы варьируется в пределах 515-520 леев за грамм при продаже. При сдаче драгоценного металла дают меньше - грамм стоит 480-490 леев.

Обручальное кольцо, иллюстративное фото.
© Sputnik / Сергей Пятаков
Назад в 90-е: в Кишиневе вновь начали воровать золотые украшения - видео

Гырбу дал несколько конкретных советов относительно сбережения средств, сделав акцент на диверсификацию.

"То есть, часть денег следует хранить на депозитах сразу в нескольких банках. Деньги, сохраняемые дома, необходимо держать "порционно" сразу в нескольких валютах — леях, долларах и евро. К сожалению, пока в банковской системе республики сохраняется нестабильность, это — наиболее безопасный способ сберечь все, что заработано", — заявил эксперт.

В то же время, по словам специалиста, простому смертному не следует полагаться и на британский фунт стерлингов, сохранять средства в этой валюте могут только серьезные финансисты, принимающие участие в работе рынка Forex. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В Молдове орудовали "золотые" воры: полиция их задержала и ахнула
Пускай маска весит два с половиной килограмма, зато она - из чистого золота
Теги:
рекомендации, сохранение, сбережения, подорожание, мир, золото


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Пандус к морю.
Как сейчас проходит отдых в Турции - фото
Комратский университет – жемчужина Гагаузии.
Абитуриент-2020: Комратский университет – образовательный центр Гагаузии
15 архитектурных объектов Олимпиады-80
15 архитектурных объектов Олимпиады-80

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться