Золото в мире дорожает - в чем хранить сбережения гражданам Молдовы

Цена драгоценного металла выросла в мире до исторического максимума за последние девять лет, следует ли гражданам Молдовы массово скупать драгоценный металл, либо такой способ сохранения средств - пережиток прошлого. В вопросе разбирался корреспондент Sputnik.

КИШИНЕВ, 26 июл - Sputnik. На минувшей неделе цена унции золота на мировых биржах поднялась на 24,5 доллара и установилась на отметке в 1840 долларов за стограммовый слиток. Это - абсолютный рекорд, начиная с осени 2011 года.

Корреспондент Sputnik Молдова решил выяснить: а выгодно ли гражданам нашей республики хранить свои сбережения не в основных мировых валютах, а именно в золоте? Об этом рассказал экономический эксперт Виорел Гырбу.

"Я думаю, что инвестировать те немногие средства, которые зарабатывают граждане Молдовы, в золото — пережиток прошлого. Более того, в Молдове нет рынка золота, покупать этот драгоценный металл в слитках мы не можем по той цене, которая сейчас установилась на мировом рынке. Золотые ювелирные изделия продаются по гораздо большей цене, чем слитки на рынке. Поэтому инвестирование средств в золото становится просто бессмысленным", — заявил экономический эксперт.

Сегодня в ломбардах столицы цена за грамм золота 585 пробы варьируется в пределах 515-520 леев за грамм при продаже. При сдаче драгоценного металла дают меньше - грамм стоит 480-490 леев.

Гырбу дал несколько конкретных советов относительно сбережения средств, сделав акцент на диверсификацию.

"То есть, часть денег следует хранить на депозитах сразу в нескольких банках. Деньги, сохраняемые дома, необходимо держать "порционно" сразу в нескольких валютах — леях, долларах и евро. К сожалению, пока в банковской системе республики сохраняется нестабильность, это — наиболее безопасный способ сберечь все, что заработано", — заявил эксперт.

В то же время, по словам специалиста, простому смертному не следует полагаться и на британский фунт стерлингов, сохранять средства в этой валюте могут только серьезные финансисты, принимающие участие в работе рынка Forex.

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