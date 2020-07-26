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Грецкий орех, архивное фото.

Ядреное богатство Молдовы: на орехах страна может хорошо заработать

© Sputnik / Osmatesco
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200726/31053344/yadrenoe-bogatstvo-moldovy-na-orekhakh-strana-mozhet-khorosho-zarabotat.html

Несмотря на капризы природы весной и в начале лета нынешнего года, в Молдове удастся собрать неплохой урожай грецких орехов, именно этот экспортный продукт приносит республике хорошую прибыль, поскольку ценится на европейских рынках.

КИШИНЕВ, 26 июл - Sputnik. В Молдове был улучшен прогноз по сбору урожая грецкого ореха в сезоне 2020 года. По предварительным данным, всего аграриям республики удастся получить до 32 тысяч тонн ореха в скорлупе. Этот показатель на четверть ниже, чем в прошлом году. В весовом выражении недобор ореха в текущем сезоне составит до 3 тысяч тонн. 

Изначально молдавские производители опасались, что из-за весенних заморозков и последовавшего длительного периода проливных дождей неурожай грецкого ореха превысит 50 процентов, однако теплое окончание июня и жаркий июль сравнительно исправили ситуацию. 

Но появилась другая проблема.

Вызывает опасения распространение на многих плантациях бактериоза и некоторых других заболеваний. Эти поражения ореховых деревьев связаны с проливными дождями, господствовавшими на территории Молдовы в конце мая и в июне нынешнего года.

Орешки
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Еще одним фактором, влияющим на урожайность орехов, является отсутствие в почве необходимых концентраций калия и бора. По этим причинам даже такие молдавские сорта, как "Когэлничану", "Кэлэраш" и "Песчанский" показывают более низкую урожайность, чем несколько десятилетий назад.

Многие эксперты считают, что выращивание орехоплодных культур необходимо сделать стратегическим направлением развития сельского хозяйства страны. Доход от их зарубежных поставок составляет более 100 миллионов долларов в год. 

Для того, чтобы получать еще больше от экспорта орехов, необходимо популяризировать молдавскую продукцию, сделать орехи, выращенные в республике, настоящим брендом за рубежом. 

Плантации грецкого ореха в Молдове занимают порядка 16-17 тысяч гектаров, еще около 13 тысяч гектаров приходится на долю посадок вдоль дорог и в лесах.

Диетологи отмечают, что орехи содержат большое количество калия, магния, кальция, фосфора, железа, селена, марганца, молибдена, никеля, кобальта, витаминов В1, В2, РР, Е, жирных кислот, в том числе Омега-3, но не стоит забывать, что, несмотря на дефицит аминокислот в белке орехов, это высококалорийный продукт.

Базар
© Sputnik / Евгений Панасенко
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У людей, регулярно потребляющих орехи, уменьшается риск заболеть коронарной недостаточностью, а также снижается концентрация холестерина в крови. Кроме того, их советуют включать в диету людям с сахарным диабетом.

При этом грецкие орехи помогают в укреплении кровеносных сосудов, а аминокислоты арахиса помогают в борьбе со старением организма.

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Теги:
прогноз, урожай, Молдова, экспорт, орехи


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