Ядреное богатство Молдовы: на орехах страна может хорошо заработать

КИШИНЕВ, 26 июл - Sputnik. В Молдове был улучшен прогноз по сбору урожая грецкого ореха в сезоне 2020 года. По предварительным данным, всего аграриям республики удастся получить до 32 тысяч тонн ореха в скорлупе. Этот показатель на четверть ниже, чем в прошлом году. В весовом выражении недобор ореха в текущем сезоне составит до 3 тысяч тонн.
Изначально молдавские производители опасались, что из-за весенних заморозков и последовавшего длительного периода проливных дождей неурожай грецкого ореха превысит 50 процентов, однако теплое окончание июня и жаркий июль сравнительно исправили ситуацию.
Но появилась другая проблема.
Вызывает опасения распространение на многих плантациях бактериоза и некоторых других заболеваний. Эти поражения ореховых деревьев связаны с проливными дождями, господствовавшими на территории Молдовы в конце мая и в июне нынешнего года.
Многие эксперты считают, что выращивание орехоплодных культур необходимо сделать стратегическим направлением развития сельского хозяйства страны. Доход от их зарубежных поставок составляет более 100 миллионов долларов в год.
Для того, чтобы получать еще больше от экспорта орехов, необходимо популяризировать молдавскую продукцию, сделать орехи, выращенные в республике, настоящим брендом за рубежом.
Плантации грецкого ореха в Молдове занимают порядка 16-17 тысяч гектаров, еще около 13 тысяч гектаров приходится на долю посадок вдоль дорог и в лесах.
Диетологи отмечают, что орехи содержат большое количество калия, магния, кальция, фосфора, железа, селена, марганца, молибдена, никеля, кобальта, витаминов В1, В2, РР, Е, жирных кислот, в том числе Омега-3, но не стоит забывать, что, несмотря на дефицит аминокислот в белке орехов, это высококалорийный продукт.
У людей, регулярно потребляющих орехи, уменьшается риск заболеть коронарной недостаточностью, а также снижается концентрация холестерина в крови. Кроме того, их советуют включать в диету людям с сахарным диабетом.
При этом грецкие орехи помогают в укреплении кровеносных сосудов, а аминокислоты арахиса помогают в борьбе со старением организма.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>